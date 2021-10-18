Арбитр встречи «Урал» - ЦСКА Артём Любимов стал главным действующим лицом матча Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» не сумел продлить свою победную серию в чемпионате России. На своём поле «шмели» с минимальным счётом уступили ЦСКА – 0:1.

Очередная встреча чемпионата России по футболу завершилась не разговорами о ярком поединке, а разговорами о судействе. Система ВАР действует уже не первый год, казалось, что споров должно стать меньше, однако на практике оказалось, что судейские ошибки никуда не делись. Итоговое решение принимается не видеоассистентами главного судьи, а самим рефери. Помощники могут лишь подсказать, что была допущена ошибка, и пригласить посмотреть повтор самостоятельно. А могут не делать даже этого, если считают, что ошибка арбитра незначительна.

В матче «Урал» – ЦСКА одним из ключевых моментов стал эпизод на 20-й минуте встречи, когда мяч после подачи в штрафную площадь армейцев попал в руку Бактиёру Зайнутдинову. Арбитр встречи назначил угловой удар, но помощники пригласили его посмотреть эпизод в повторе. По тем повторам, что были в телетрансляции, чётко видно, как игрок ЦСКА пытался сыграть головой, но вместо этого сыграл рукой. Подача была опасная, и, если бы не выставленная рука Зайнутдинова, мяч мог бы дойти и до игроков «Урала».

Артём Любимов отправился к монитору, посмотрел несколько повторов, но мнения своего не изменил, назначив угловой. Он посчитал, что рука Зайнутдинова была в естественном положении, и за это не нужно назначать пенальти. Ещё раз: если видеоассистенты пригласили главного арбитра к монитору, значит, они не согласны с решением и видят серьёзную ошибку. Любимов же ошибки не увидел, чем вызвал эмоциональные выпады в свою сторону уже после матча.

– Обидное поражение. Я давно не говорил про судейство. Но если главного арбитра зовут к монитору, то невозможно не дать пенальти. Игрок ЦСКА хотел сыграть головой, но мяч ему попал в руку. Была хорошая подача, могли завершить этот эпизод. Мы рассчитывали на стандарты, работали над этим. Судья, когда мы спросили у него про этот эпизод, сказал, что там рука находилась в естественном положении, пенальти не было. Что было естественно? То, что не дали одиннадцатиметровый, или что? – сказал после матча главный тренер «Урала» Игорь Шалимов.

Интересно, что в ворота ЦСКА совсем недавно не поставили пенальти в матче против «Краснодара», и там точно так же была очевидная игра рукой. Как говорил один известный телеведущий: «Совпадение?». «Урал», кстати, по словам президента клуба Григория Иванова, подал жалобу на судейство, но результат игры от этого не изменится. ЦСКА во втором тайме благодаря точному удару Эджуке добыл победу с минимальным счётом – 1:0.

«Урал» опустился на 14-е место в турнирной таблице (зона стыковых матчей). Следующий матч «шмели» проведут на выезде: 24 октября команда Игоря Шалимова встретится с «Ахматом».

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