«Синара» обменялась победами с «Норникелем»

Антон Соколов (в чёрном) забил три мяча в двух матчах против «Норникеля» Фото: Пресс-служба "Синары"

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» стартовал в новом сезоне Суперлиги в качестве действующего чемпиона страны. В первом туре подопечные Евгения Давлетшина принимали «Норильский никель».

Первый матч сложился для «Синары» не самым лучшим образом. Несмотря на то, что Антон Соколов открыл счёт в матче и забил первый гол екатеринбургской команды в новом сезоне, развить успех подопечным Евгения Давлетшина не удалось. «Норильский никель» до перерыва сравнял счёт, после чего долгое время команды не могли отличиться. Зато ближе к концовке матча за три минуты зрители увидели три забитых мяча. Алибеков вывел «Норникель» вперёд, Максим Герасимов выровнял положение, но тут же Кудзиев вновь обеспечил гостям преимущество. Как ни старалась «Синара» отыграться, сделать этого не удалось – 3:2 в пользу команды из Норильска.

Евгений Давлетшин провёл с командой работу над ошибками, и уже на следующий день «Синара» взяла реванш у соперника. Никита Фахрутдинов и Максим Герасимов довольно быстро обеспечили своей команде отрыв, который команде удалось сохранить до финального свистка. «Норильский никель» три раза приближался к «Синаре» в счёте, но дубль Антона Соколова и гол Дмитрия Прудникова принесли екатеринбургской команде первую победу в сезоне – 5:3.

– Главная причина результата – это настрой. После того как разобрали первую игру, увидели, что мы не с тем азартом, не с тем желанием вчера играли. И тот быстрый гол на 12-й секунде нас ещё больше расслабил. А сегодня я увидел команду прошлого сезона, когда каждый, кто выходил на площадку, отдавал все силы. Да, где-то ошибались – в позиционной обороне прежде всего. Но за счёт того духа, которым мы отличались, добились победы в этой игре, – сказал после игры главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.

Во втором туре «Синаре» предстоит непростой выезд. 22 и 23 октября екатеринбуржцы сыграют два матча с «КПРФ», который на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице. «Синара» же идёт седьмой, имея две игры в запасе.

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