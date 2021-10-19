Команде Скоровича повезло со жребием. Ждём минимум финал ЧЕ?

В голландском Зейсте прошла жеребьёвка финального этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Фото: Пресс-служба УЕФА

В голландском Зейсте прошла жеребьёвка финального этапа чемпионата Европы по мини-футболу. В турнире, который пройдёт в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022-го, впервые примут участие 16 команд, в том числе и сборная России.

Чемпионат Европы по мини-футболу в 2018 году изменил формат. Во-первых, теперь континентальное первенство, как и чемпионат мира, проходит раз в четыре года. Во-вторых, УЕФА решила увеличить число сборных в финальном этапе турнира до 16 (раньше было 12).

В рамках отборочного цикла команда Сергея Скоровича провела шесть матчей: по два с Грузией, Францией и Арменией. Во всех наши футболисты одержали победы и обеспечили себе участие в финальном этапе.

По итогам жеребьёвки участники финального раунда были разделены на четыре группы по четыре команды. В группе А на данный момент значятся пять команд, но Сербия и Белоруссия ещё не провели стыковой матч: только победитель сыграет на турнире в Нидерландах. Сборная России оказалась в группе C: в соперники команда Сергея Скоровича получила Польшу (21 января), Словакию (25 января) и Хорватию (29 января).

С поляками российская команда играла и на Евро-2018: тогда встреча завершилась со счётом 1:1, хотя до этого сборная России в матчах с Польшей проблем не испытывала. А со Словакией и Хорватией российские футболисты играли совсем недавно, в рамках отбора на ЧМ-2021 наша национальная команда оказалась сильнее и Словакии (7:1), и Хорватии (4:3).

Из каждой группы финального этапа в плей-офф выйдут по две команды. Они образуют пары четвертьфиналистов, а дальше турнир продолжится по традиционной олимпийской системе: проиграл – вылетел. Можно сказать, что российской команде повезло с жеребьёвкой. Понятно, что не стоит недооценивать соперников, но в своей группе команда Сергея Скоровича просто обязана занимать первую строчку. Если это произойдёт, то наши футболисты попадут в часть сетки плей-офф, где до финала точно не встретятся с Португалией (действующим чемпионом Европы и мира), и с большой долей вероятности с Испанией (если испанцы также займут в своей группе первое место).

Победитель группы С, где будет играть сборная России, 1 февраля в четвертьфинале встретится со вторым местом из группы D (Испания, Грузия, Босния и Герцеговина, Азербайджан), ну, а в полуфинале 4 февраля, вероятнее всего, будет ждать Казахстан, занявший на чемпионате мира четвёртое место. Финальный поединок, а также матч за бронзу, состоятся 6 февраля.

После вылета с ЧМ-2021 в четвертьфинале от команды Сергея Скоровича ждут медалей, тем более, что на чемпионатах Европы сборная России выступает гораздо лучше: при Скоровиче команда завоевала три серебра и одну бронзу. Настала пора подумать и о золоте, тем более, что с жеребьёвкой нашей команде более-менее повезло.

Сначала – женщины Если мужской чемпионат Европы стартует в январе, то женский начнётся уже сегодня. Сборная России готовилась к турниру в Новогорске, после чего тренерский штаб во главе с Евгением Кузьминым определил 12 игроков, которые выступят на турнире в Минске. Отметим, что на чемпионат Европы отправилась капитан екатеринбургской «Синары» Залия Газимова. Сегодня российские спортсменки в стартовом матче сыграют с Нидерландами, 21 октября – с Венгрией, 23 октября – с Белоруссией.

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