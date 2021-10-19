«Жасмин» без единого поражения стал чемпионом области по футболу

Михайловцы за 22 матча забили 86 мячей. Фото: Предоставлено ФК "Жасмин"

Чемпионат Свердловской области по футболу среди мужских команд завершён. Победу одержал михайловский клуб «Жасмин», впервые став чемпионом региона.

«Жасмин» в этом сезоне набрал потрясающую форму. Сначала победа в межрегиональном этапе Кубка России, которая позволит в следующем сезоне сыграть в основной сетке этого турнира с профессиональными клубами страны, а сейчас ещё и первое место в чемпионате области.

Клуб был создан в 2013 году. Начинал свой путь с участия во второй группе чемпионата области. В иерархии областного футбола – первый дивизион. В высшую лигу, то есть в первую группу, «Жасмин» попал в 2019 году и завоевал бронзовые медали. В прошлом году михайловцы были серебряными медалистами, и вот – золото.

Статистика – потрясающая. За 22 игры – ни единого проигрыша и всего три ничьих. Судьба золотых медалей решилась в принципиальном матче с первоуральским «Динуром», который был главным соперником по ходу сезона. К 26-й минуте «Жасмин» уже вёл 2:0, а затем забил ещё два мяча. И хоть до конца чемпионата было ещё два тура, они уже никак не повлияли бы на положение лидера.

На втором месте в чемпионате остановился «Динур» (52 очка против 60 у чемпиона), на третьем – каменская «Синара» (51 очко). Четвёртым стал «Северский трубник» (Полевской, 40 очков), пятёрку замкнул «Ураласбест» (Асбест, 36 очков). Всего в первенстве Свердловской области, в первой группе, приняли участие 12 команд. Чемпионат проходит по системе «весна-осень».

Но у «Жасмина» сезон не закончен.

– 11 ноября мы полетим в Сочи на всероссийский финал среди любительских клубов, – говорит тренер команды Александр Тырышкин. – Нам уже пришло официальное приглашение от РФС. С руководством участие в турнире обсудили – поедем! Там нашими соперниками станут победители межрегиональных Кубков из других регионов. Мы будем представлять зону «Урал и Западная Сибирь». Турнир будет проходить до 22 ноября.

Чемпионы Свердловской области последних лет: 2021 – «Жасмин» (Михайловск) 2020 – «Синара» (Каменск-Уральский) 2019 – «Динур» (Первоуральск) 2018 – «Динур» 2017 – «Синара» 2016 – «Динур»