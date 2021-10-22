Иван Кузьмичёв: "Не ожидал, что после двух матчей в Премьер-лиге вызовут в молодёжную сборную"

Фото: Пресс-служба РФС

В нынешнем сезоне в основном составе футбольного клуба "Урал" стали появляться новые молодые футболисты. Одним из них стал центральный защитник Иван Кузьмичёв. Карьера 21-летнего футболиста развивается стремительно: в январе 2020 года он перешёл из тольяттинской "Лады" в "Урал-2". За основной состав екатеринбургской команды он дебютировал в заключительном матче прошлого сезона, зато в нынешнем закрепился в основе и получил вызов в молодёжную сборную России.

"В Европе дети до 14 лет занимаются несколькими видами спорта"

- Иван, ты родился в Тольятти. Всё-таки, наверное, город больше хоккейный, чем футбольный. Как ты оказался в футболе? Сам просился или родители привели?

- Начинал я как раз с хоккея, два года занимался в секции. Но футбол был всё-таки больше по душе, постоянно во дворе играли с ребятами. Отец увидел, что у меня неплохо получается, да и сам я хотел играть. Поэтому он отвёл меня в футбольную секцию.

- Футболом ты стал заниматься с девяти лет: считается, что это уже довольно поздний возраст...

- Я думаю, что это в России такое восприятие, что 9 лет - это уже поздно. Знаю, что в Европе, например, дети лет до 14 занимаются тремя или даже больше видами спорта и только потом уже определяются с тем, что больше нравится.

- После пяти лет в тольяттинской СДЮШОР ты перебрался в знаменитую академию Коноплёва. За тобой следили?

- Да нет, сам решил попробовать свои силы. Пришёл на просмотр, две недели потренировался, и меня взяли. Играл там два года до самого конца, потом нас просто уже по возрасту распустили, ну я и перешёл в тольяттинскую "Ладу", откуда затем переехал в Екатеринбург.

- Когда на тебя вышел "Урал", долго ли размышлял над предложением?

- Получается, что два года назад мы играли в "Бажовии" против "Урала-2". После матча подошёл спортивный директор екатеринбургской команды, попросил оставить номер телефона. Созвонились, поговорили, в январе 2020 года я перебрался в "Урал-2".

"Где тренер скажет играть, там и буду действовать"

- Ожидал, что довольно скоро тебя будут подключать к основной команде?

- Изначально я переходил именно во вторую команду, про основу говорили, что буду хорошо себя проявлять в ПФЛ - получу шанс. Не думал о повышении, просто работал на тренировках, на играх, и в один момент мне сказали, что поеду на сборы с основной командой. Не ожидал, что это случится так скоро. Конечно, уровень игры в Премьер-лиге и в ПФЛ заметно отличается, другие совершенно скорости, нужно быстро принимать решение. Месяца два-три пришлось адаптироваться к новой для себя лиге, к новому уровню.

- За основную команду ты дебютировал в последнем туре прошлого сезона. Помнишь свои эмоции?

- Конечно, был рад, что вышел на поле в матче Премьер-лиги, но эмоции держал в себе, не показывал их. Был полностью сконцентрирован на игре.

Фото: Пресс-служба "Урала"

- В этом сезоне команда перешла на схему с тремя центральными защитниками. Насколько тебе комфортно играть в такой схеме?

- У меня нет каких-то приоритетов, где тренер скажет играть, там и буду действовать. Главное - приносить пользу команде. Поэтому много времени на адаптацию к новой схеме, тренерский штаб объяснил какие-то моменты и стали играть.

- Первый матч при новой схеме "Урал" проиграл "Рубину" со счётом 0:4...

- Я думаю, что это просто стечение обстоятельств. Не пошла игра в тот день. Если бы не пропустили два быстрых гола уже к 15-й минуте, то игра могла сложиться совсем по-другому.

- В целом старт сезона у команды выдался не самым лучшим. Какая обстановка была внутри команды?

- Атмосфера была нормальная, рабочая. Главное, что не просели психологически после неудачной серии, подбадривали друг друга, поддерживали. Не было мыслей о том, что мы идём на последнем месте, что находимся в зоне вылета. Просто продолжали работать над ошибками, и это дало свои плоды: сначала сыграли вничью с "Локомотивом", потом выиграли два матча подряд в чемпионате плюс игра в Кубке. Думаю, стали играть более организованно, старались исключать невынужденные ошибки, все стали отрабатывать в обороне. Ну и, конечно, новая схема, при которой у нас стало на одного защитника больше, сыграла определённую роль.

"В сборной совсем другие ощущения, эмоции"

- Начало сезона для тебя лично получилось хорошим: помимо того, что ты закрепился в основе, тебя вызвали в молодёжную сборную России. От кого узнал о приглашении?

- После матча с "Локомотивом" на следующий день у нас была восстановительная тренировка. Мне позвонил менеджер команды, попросил документы, ну и сказал о том, что я поеду в молодёжку на матчи отборочного турнира к Евро-2023. Для меня это было неожиданно: после фактически двух матчей в Премьер-лиге я получил вызов в национальную команду.

- Как оценишь сборы?

- Это совершенно другие ощущения, всё по-другому. Это же сборная! Другие партнёры, другие тренировки. Но я довольно быстро привык ко всему, считаю, что хорошо себя проявил в тренировочном процессе и в том небольшом отрезке в матче против Литвы.

Фото: Пресс-служба РФС

- Ты в Екатеринбурге уже почти два года. Успел поближе познакомиться с городом?

- Екатеринбург - отличный город. Много, где был, но каких-то определённых любимых мест у меня нет. В свободное время с ребятами из команды можем пойти куда-нибудь пообедать, например, а потом погулять сходить или в кино.

- С кем из команды больше общаешься?

- С Рамазаном Гаджимурадовым, Арсеном Адамовым и Артёмом Шмыковым, в основном такой компанией проводим время.

- За другими видами спорта следишь?

- За хоккеем слежу, в основном просто результаты смотрю, игры не всегда получается увидеть. Ну и, конечно, футбол смотрю: чемпионаты Англии, Италии, Испании, Лигу чемпионов.