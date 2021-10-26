Кого вызвал Валерий Карпин на решающие матчи с Кипром и Хорватией?

Фото: Михаил Шапаев/РФС

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав команды, который будет готовиться к решающим матчам отборочного цикла к ЧМ-2022. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14 ноября состоится важнейшая выездная игра против Хорватии.

Всего в списке оказался аж 41 футболист. Понятно, что некоторые игроки будут отсеяны перед матчами, но все они примут участие в тренировочных сборах. Свой второй вызов в команду подряд получил защитник "Урала" Арсен Адамов. Хоть у екатеринбургского клуба и не ладится в последнее время игра, Адамов проявляет себя очень хорошо даже на непривычной позиции в центре обороны, поэтому Карпин вновь обратил на Арсена своё внимание.

Примечательно, что по сути на самые важные матчи отборочного цикла тренерский штаб сборной вызвал аж семь новичков. Ещё раз: нет гарантии, что все они попадут в итоговую заявку, но то, что Карпин не боится привлекать к команде новых игроков, как и обещал - факт. Так, впервые в сборную вызваны два голкипера: Илья Лантратов из "Химок" и Никита Хайкин из норвежского «Будё-Глимт». Первый зарекомендовал себя ещё в прошлом сезоне, спасая "Химки" во многих матчах, а второй на прошлой неделе со своим клубом в рамках Лиги конференций обыграл "Рому" со счётом 6:1, чем обратил на себя внимание.

Из полевых игроков впервые вызваны Даниил Круговой из "Зенита", Александр Черников из "Краснодара", Роман Ежов и Иван Сергеев из "Крыльев Советов", а также Константин Марадишвили из "Локомотива". Разнообразие клубов, представители которых отправятся в сборную, также впечатляет. Особенно хочется отметить приглашение Ивана Сергеева: нападающий "Крыльев" ещё в прошлом сезоне в ФНЛ наколотил больше 40 голов, в этом он неплохо смотрится и в РПЛ.

Вернулись в команду травмированные Илья Самошников, Вячеслав Караваев, Александр Головин, Алексей Ионов. На месте динамовская молодёжь (Захарян, Тюкавин, Фомин), в строю Смолов, Миранчук. вызвана целая когорта игроков "Зенита". Не хватает разве что Дениса Черышева, который в очередной раз находится в лазарете, а в остальном ситуация с составом перед решающими матчами у Карпина гораздо лучше, нежели это было в октябре.

Конечно, стоит сказать и про отсутствие Артёма Дзюбы. В сентябре его не вызвал Карпин, в октябре не приехал в сборную уже сам Артём, сейчас вновь решение осталось за тренерским штабом, и Дзюба не примет участие в матчах с Кипром и Словакией. Похоже на то, что песня Дзюбы в сборной действительно спета, во всяком случае, пока ей руководит Карпин. Но нынешняя форма Артёма не впечатляет, он не всегда появляется в стартовом составе "Зенита" и редко забивает. Поэтому отсутствие Дзюбы в команде не должно повлиять на итоговый результат. Карпин действительно собрал лучших российских игроков на данный момент, и с ними он будет биться за попадание на чемпионат мира.

Напомним, что на данный момент российская команда располагается на первой строчке в своей группе. В случае победы над Кипром, в заключительной встрече с Хорватией россиянам хватит ничейного результата для того, чтобы пробиться в Катар напрямую.