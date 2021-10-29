"Синара" вернулась в Европу спустя 10 лет

Фото: В.Латышев/Пресс-служба "Синары"

Екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов. "Синара" не играла в Еврокубках десять лет: в последний раз команда выступала на международной арене в сезоне 2010/2011.

В рамках основного отборочного турнира "Синара" попала в группу со словацким "Лученецем", португальской "Бенфикой" и голландским "Халле-Гооиком". В следующий раунд проходят три сильнейшие команды из группы.

С задачей выхода в следующую стадию екатеринбуржцы почти справились уже в первом матче: подопечные Евгения Давлетшина обыграли "Лученец" - 3:0. Дубль в ворота словацкого клуба оформил Сергей Абрамов, ещё один мяч забил Валерий Дёмин.

Правда развить успех "Синаре" не удалось. В матче с португальской "Бенфикой" интрига была только в первом тайме, во втором португальцы ушли в отрыв и одержали победу - 5:1.

Сегодня "Синара" сыграет заключительный матч группы против "Халле-Гооика". Для выхода в следующую стадию достаточно набрать хотя бы одно очко, а победа "Бенфики" над "Лученецем" в параллельном матче и вовсе выведет екатеринбуржцев из группы даже при поражении от голландской команды.