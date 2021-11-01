Темы дня

Спорт / Футбол
1 ноября 2021, 16:46

ФК «Урал» и «Химки» голов не забили

"Урал" не смог забить "Химкам"

"Урал" не смог забить "Химкам". Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» в выездном матче 13-го тура чемпионата России по футболу сыграл с подмосковными «Химками» вничью – 0:0.

Уральские футболисты нанесли восемь ударов по воротам, но ни один не оказался результативным. Для команды Игоря Шалимова это уже четвёртая ничья в сезоне и вторая безголевая.

После 13 туров «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. У команды десять набранных очков.

В следующем туре екатеринбургский клуб примет на своём поле текущего лидера чемпионата – питерский «Зенит». Матч состоится 7 ноября.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.11.2021, 17:50 / Общество
В Екатеринбурге закроют движение по улице Саввы Белых и Алма-Атинскому переулку
01.11.2021, 17:06 / Общество
Минцифры РФ выпустило мобильное приложение для проверки подлинности QR-кода
01.11.2021, 16:46 / Спорт
ФК «Урал» и «Химки» голов не забили
01.11.2021, 16:36 / Общество
Виновник смертельного ДТП в Екатеринбурге, сбивший отца с сыном, получил почти 3 года колонии
01.11.2021, 15:53 / Общество
Владимир Путин поздравил работников ФССП с профессиональным праздником