ФК «Урал» и «Химки» голов не забили

"Урал" не смог забить "Химкам". Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» в выездном матче 13-го тура чемпионата России по футболу сыграл с подмосковными «Химками» вничью – 0:0.

Уральские футболисты нанесли восемь ударов по воротам, но ни один не оказался результативным. Для команды Игоря Шалимова это уже четвёртая ничья в сезоне и вторая безголевая.

После 13 туров «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. У команды десять набранных очков.

В следующем туре екатеринбургский клуб примет на своём поле текущего лидера чемпионата – питерский «Зенит». Матч состоится 7 ноября.