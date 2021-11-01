ФК «Урал» и «Химки» голов не забили

Футбольный клуб «Урал» в выездном матче 13-го тура чемпионата России по футболу сыграл с подмосковными «Химками» вничью – 0:0.
Уральские футболисты нанесли восемь ударов по воротам, но ни один не оказался результативным. Для команды Игоря Шалимова это уже четвёртая ничья в сезоне и вторая безголевая.
После 13 туров «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. У команды десять набранных очков.
В следующем туре екатеринбургский клуб примет на своём поле текущего лидера чемпионата – питерский «Зенит». Матч состоится 7 ноября.