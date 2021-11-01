«Синара» пробилась в элитный раунд Лиги чемпионов

Сергей Абрамов забил в основном отборе два гола в трёх матчах В. Латышев/Пресс-служба «Синары»

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» вернулся в Еврокубки спустя 10 лет. Подопечные Евгения Давлетшина провели три матча основного отборочного этапа и сумели пробиться в элитный раунд Лиги чемпионов.

Когда в последний раз клуб из Екатеринбурга представлял Россию на международном уровне, а было это в сезоне 2010/2011, главный европейский турнир назывался Кубок УЕФА, а не Лига чемпионов. Да и команда носила название «ВИЗ-Синара». Времени действительно прошло очень много. Из той команды, которая играла на международном уровне, остались только Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников. Для всех остальных нынешний розыгрыш Лиги чемпионов – дебютный.

В основном раунде отбора команды делились на группы по четыре, из которых три лучшие выходили в элитный раунд турнира. Понятно, что попасть в число трёх лучших – задача вполне выполнимая для такого клуба, как «Синара». И екатеринбуржцы это доказали уже в первом матче. Все игры группы, в которой выступала «Синара», проходили в Словакии, и в стартовом поединке команда Евгения Давлетшина встречалась с хозяевами паркета – клубом «Лученец». Екатеринбуржцы создали огромное количество моментов, но не самым лучшим образом проявили себя в реализации. Сергей Абрамов после розыгрыша углового мощным ударом открыл счёт в первом тайме, во втором Валерий Дёмин удвоил преимущество своей команды, а под занавес матча Сергей Абрамов реализовал шестиметровый удар и установил окончательный счёт встречи – 3:0.

Во втором туре «Синара» встречалась с опытной «Бенфикой». Первый тайм прошёл с преимуществом португальской команды, но именно «Синара» открыла счёт в игре: Антон Соколов точным ударом вывел свою команду вперёд. Правда, на этом подвиги екатеринбуржцев завершились. «Бенфика» сравняла счёт ещё до перерыва, а во втором тайме четыре раза поразила ворота команды Евгения Давлетшина, одержав уверенную победу, – 5:1.

В заключительном матче «Синара» встречалась с бельгийским «Халле-Гооиком». Эта встреча практически не имела турнирного значения (обе команды обыграли «Лученец» и фактически обеспечили себе выход в элитный раунд), но любой матч в Лиге чемпионов важен для опыта. Игра получилась крайне упорной. Если в начале матча преимущество было на стороне «Синары», которая упустила несколько хороших моментов, то позже уже «Халле-Гооик» контролировал ход встречи. Первый тайм завершился со счётом 0:0, а во втором всё решил гол Максима Герасимова, который оказался первым на добивании после удара Сергея Абрамова. 1:0 – второй сухой матч для «Синары» (в первом ворота защищал Дмитрий Путилов, во втором – Зураб Калмахелидзе) и второе место по итогам основного отборочного раунда.

– Мы много лет не играли в Европе, и я, если честно, очень поражён уровнем европейского футзала, – отметил президент «Синары» Григорий Иванов. – Местная команда была немного слабее всех, у бельгийцев очень приличный уровень, а той же португальской «Бенфике» мы не должны были проигрывать с таким счётом – мы вели 1:0, допустили ошибки и привезли сами себе голы. Но для наших ребят это бесценный опыт, так как впереди нас ждёт элитный раунд, перед которым у нас ещё будут игры с хорошими командами российской Суперлиги.

Жеребьёвка элитного раунда Лиги чемпионов состоится 3 ноября. Участники будут разделены на группы по четыре команды, только в этот раз в плей-офф попадут победители групп. Элитный раунд пройдёт с 30 ноября по 5 декабря, места проведения матчей всех групп будут определены жеребьёвкой.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».