«Синара» сыграет с победителем Лиги чемпионов

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Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» узнал соперников по элитному раунду Лиги чемпионов. Команде Евгения Давлетшина предстоит провести ещё три матча в сильнейшем европейском клубном турнире.

В основном отборочном раунде турнира «Синара» встречалась с «Бенфикой», «Халле-Гооиком» и «Лученецем». Екатеринбуржцы одержали две победы в трёх встречах и пробились в элитный раунд. На этот раз жребий свёл «Синару» с другим португальским суперграндом – «Спортингом», который является одним из главных фаворитов турнира. «Спортинг» – действующий победитель Лиги чемпионов, более того, матчи элитного раунда группы с участием «Синары» состоятся именно в Лиссабоне с 30 ноября по 5 декабря. Но в екатеринбургском клубе готовы навязать борьбу любому сопернику.

– Мы всё прекрасно понимаем: и что «Спортинг» – один из сильнейших в Европе, и что футзал – спорт №2 в Португалии после футбола – стремительно развивается. Но что из этого? Задача быть первыми по-прежнему стоит, а наши молодые ребята в матчах с такими сильными соперниками обретут неоценимый опыт, – отметил президент «Синары» Григорий Иванов.

Ещё двумя соперниками екатеринбургской команды станут хорватский клуб «Олмиссум», а также голландский «Ховокубо». Все участники проведут между собой по одному матчу в Португалии, только в отличие от основного отборочного раунда Лиги чемпионов в плей-офф турнира попадут лишь победители своих групп.

– Хорватский «Олмиссум» – атлетичная, физически мощная команда, нидерландский «Ховокубо» знаем меньше, но просто с ним не будет. В любом случае мы будем сражаться, пробиваться в «Финал четырёх», других вариантов нет, – сказал главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин.

Отметим, что сейчас «Синара» находится в очень плотном графике. Ещё недавно екатеринбуржцы провели три матча основного отборочного раунда Лиги чемпионов в Словакии, как уже на этих выходных дважды сыграли в рамках российской Суперлиги. В своём манеже подопечные Евгения Давлетшина принимали «Газпром-Югру». В первой встрече была крайне напряжённая игра с обилием игровых моментов, стычек, эмоций. Но при этом обе команды сумели сохранить свои ворота на замке – 0:0. Зато во втором матче футболистов, что называется, «прорвало». Ещё в первом тайме капитан «Синары» Сергей Абрамов дважды выводил свою команду вперёд, но оба раза «Газпром-Югра» находила в себе силы отыгрываться. Во втором тайме повели уже гости, причём со счётом 4:2, однако дубль Антона Соколова позволил «Синаре» и в этой встрече набрать очки – 4:4.

Уже 10 и 11 ноября команде Евгения Давлетшина предстоит провести матчи ещё одного турнира – Кубка России. В Екатеринбурге «Синара» в рамках 1/8 финала дважды встретится с «Сигмой-К».

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