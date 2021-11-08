Ничья жизни с «Зенитом»

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» провёл домашний матч Премьер-лиги против действующего чемпиона России – санкт-петербургского «Зенита». Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась вничью – 0:0.

В последних двух матчах чемпионата России «Зенит» встречался с прямыми конкурентами – «Спартаком» и «Динамо». В этих встречах сине-бело-голубые одержали две победы с общим счётом 11–2, что, конечно, не добавляло оптимизма уральским болельщикам. Более того, обычно после поражений в Лиге чемпионов «Зенит» реабилитируется в глазах своих фанатов победами в чемпионате, а на прошлой неделе петербургский клуб как раз уступил в Турине местному «Ювентусу» – 2:4.

Учитывая текущую форму «Урала», рассчитывать на положительный исход в этой встрече было сложно. Но команде Игоря Шалимова просто некуда отступать. «Урал» идёт на последней строчке в турнирной таблице, и цепляться за очки нужно в каждой игре, даже с «Зенитом».

Интересно, что первый тайм получился совершенно не таким, каким его ожидали увидеть многие. Петербуржцы не были похожи сами на себя, а вот «шмели» действовали здорово. Это был один из худших таймов в этом сезоне для «Зенита», и в то же время один из лучших для «Урала». Екатеринбуржцы создавали моменты у чужих ворот, ближе всех к тому, чтобы открыть счёт, был Эрик Бикфалви, дважды пробивавший с дальней дистанции, но оба раз отлично среагировал голкипер «Зенита» Михаил Кержаков. В концовке первого тайма гости могли остаться в меньшинстве, но арбитр встречи не стал показывать вторую жёлтую карточку Ярославу Ракицкому, хотя фол украинского защитника на карточку явно тянул.

Но без удалений в матче всё же не обошлось. Во втором тайме Клаудиньо пытался отобрать мяч у Арсена Адамова и в подкате жёстко сыграл в ногу защитнику «Урала». На этот раз арбитр не стал прощать «Зенит» и показал бразильцу прямую красную карточку. После удаления игра значительно успокоилась, казалось, что результат устраивает и тех, и других. Как итог – нулевая ничья, которую, безусловно, «Урал» может занести себе в актив.

– Нет смысла говорить о том, что игра была тяжёлой. Это все понимают. Нам игру, конечно, облегчило удаление. У нас появилось больше возможностей атаковать. Мы должны были контролировать мяч, играя в большинстве, менять направления атаки, искать обострения через центр поля и фланги. Наша команда это умеет делать, но мы не так много моментов сегодня создали. Нельзя было забывать и о том, что «Зенит» – это команда, которая обладает высококлассными футболистами. Напряжение они нам создавали даже вдесятером. Мы могли как забить, так и пропустить. В общем, довольны результатом, хоть и снова не забили, однако и не пропустили, – отметил после матча Игорь Шалимов.

В чемпионате России наступила пауза на матчи сборных. На данный момент «Урал» по-прежнему располагается на последней строчке в турнирной таблице, но все команды идут очень плотно. Следующий матч «шмели» проведут на выезде: 20 ноября в Самаре «Урал» сыграет с «Крыльями Советов».

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