Сборная России не вышла сухой из воды

Гол в ворота сборной. Матвей Сафонов прыгнул, но лишь чуть-чуть зацепил мяч, неудачно запущенный в самый угол. Фото: Михаил Шапаев/»Российский футбольный союз»

Сборная России по футболу в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года на выезде уступила Хорватии со счётом 0:1 и заняла второе место в группе «H». Таким образом, национальная команда на мировое первенство в Катаре будет отбираться через стыковые матчи.

Опять нам преграждает путь Хорватия. Как в 2018-м, когда «шахматные» не пустили нас в полуфинал домашнего чемпионата мира. Дежавю? Совпадение? Или закономерность? Что, хорваты нам по-прежнему не по зубам?

Совпадение тут, конечно, в том, что мы встретились в решающем матче. На кону была прямая путёвка на чемпионат мира. Россия на первом месте в группе, Хорватия – на втором. Разница была в два очка. Нас устраивала ничья, хорватов – нет.

Ещё перед началом поединка, думается, не так много было иллюзий (у кого-то они, безусловно, были) на счёт победы над финалистами прошлого мирового первенства. За последние пять игр с хорватами с 2006 года сборная России ни разу не выигрывала. Любую серию, конечно, можно прервать. Но не в таком матче. Сборная Хорватии, состоящая из игроков сильнейших европейских клубов, среди которых «Интер», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Реал Мадрид» (Лука Модрич – обладатель «Золотого мяча»), выходила на воскресную игру с полным желанием закрыть вопрос попадания на чемпионат мира здесь и сейчас. Бонус – полный местными болельщиками 35-тысячный стадион «Полюд».

Минус – погода. Дикий ливень, обрушившийся на Сплит, уровнял шансы команд. Дождь превратил поле, скорее, в бассейн для игры в водное поло, что отбросило на второй план высокую технику некоторых хорватских футболистов. На первый план вышла борьба. Грязная (из-за земли и травы) и вязкая.

Но погода и зрители – лишь сопутствующие факторы. Сборная России с первых же минут отошла к своей штрафной. Как мы и предполагали, на поле появились футболисты, которым дали отдых в предыдущем матче с Кипром – Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Вячеслав Караваев, Зелимхан Бакаев, Фёдор Кудряшов. Зрители ждали: когда наши будут атаковать? Но этого так и не произошло.

Сборная России не нанесла ни одного удара по воротам за 94 минуты матча. Почти всё время на поле ей пришлось мучительно обороняться от опасных атак хорватов. Мяч в центре поле у нашей команды не держался, а до хотя бы потенциально опасных действий у ворот Иво Грбича не доходило совсем. Зато наш голкипер Матвей Сафонов наглядно показал и доказал всем, почему он сейчас вратарь номер один в сборной. Он уверенно отбивал, ловил, даже обыгрывал соперников, но не ему же идти забивать… Валерий Карпин на бровке был недоволен происходящим. Его план на игру то ли не сработал совсем, то ли пошёл по самому худшему сценарию.

Пропустить гол при такой игре – лишь вопрос времени. Можно сейчас долго спорить и утверждать, что сборной не повезло. Но есть выражение, что удача любит подготовленных. Даже если бы Фортуна действительно следила за матчем в Сплите, то, вероятнее всего, перешла бы на сторону Хорватии.

Непоправимое произошло на 81-й минуте. После серии неловких рикошетов скользкий мяч отскочил от Фёдора Кудряшова в свои же ворота. Матвей Сафонов «сложился», но лишь чуть-чуть зацепил снаряд, неловко запущенный в самый угол. Отыграться уже ни сил, ни времени у сборной России не было.

Но виноват ли Фёдор Кудряшов? Нет. Не нужно спускать на него всех собак. Его автогол – следствие катастрофической игры сборной. Держать оборону на таком поле 80 минут не хватит сил даже у самых физически подготовленных футболистов. Да, непосредственно перед моментом гола Кудряшов захромал и вместо того, чтобы попросить помощи, пошёл играть дальше. Его можно, конечно, обвинить в этом ненужном героизме (если кто-то сильно хочет найти виноватого), но ответственность в данном случае лежит на всей команде.

Сборная Валерия Карпина при его руководстве потерпела первое поражение за семь игр. После матча он сказал отметил, что проигрыш «полностью моя вина. Сто процентов. Наши футболисты на фоне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше». Тренеру, безусловно, виднее. Но вернёмся к началу. Мы снова уступили хорватам, мы не создали моментов; да, мы боролись, но выглядели загнанными в угол. Так значит, всё-таки закономерность? Не забей в свои же ворота Кудряшов, у Хорватии было почти десять минут сделать это. Возможно, не один раз (Сафонов выручал как мог). А сыграй мы вничью? Насколько она была бы закономерной по этому матчу? Нисколько. И мы занесли бы этот результат в актив, уповая на то, что победителей (в данном случае – обладателей путёвки) не стали бы судить.

В этом мачте проиграли все. И игроки, и тренер. Валерию Карпину и его штабу предстоит разобрать ошибки и что-то изменить к марту. По крайней мере, в случае попадания на сильного соперника не повторять «сплитский сценарий». Он не сработал. И никогда не будет работать, потому что отсиживаться в своей штрафной не получится. Так на чемпионаты мира не попадают.

Теперь же о дальнейших планах. В ночь с 16 на 17 ноября будут сыграны заключительные матчи европейского квалификационного турнира к ЧМ-22 в Катаре. Определятся все команды, занявшие вторые места в группах. К этим десяти сборным добавится ещё два лучших коллектива из дивизиона «B» Лиги наций. Всего – 12 участников. Они поделятся и сыграют по одному матчу. Затем шесть оставшихся – ещё по одному между собой. Путёвки получат всего три сборные. Нашими потенциальными соперниками (в первом матче) могут стать Северная Македония, Австрия, Чехия. А во втором матче мы уже можем сыграть с Португалией, Швецией, Польшей. Жеребьёвка пройдёт 26 ноября. Сами матчи – в конце следующего марта.

Шансы есть. Продираться через «стыки» в Катар – отдельное приключение. Трудное и опасное. Но другого выбора нет. Свой шансы избежать этого мы не использовали.