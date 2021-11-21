Валерий Карпин остается главным тренером сборной России по футболу

Фото: Михаил Шапаев/РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остается на своем посту. Об этом специалист рассказал в эфире "Коммент шоу" на YouTube.

- Я все проанализировал, подумал. Принял положительное решение, буду продолжать работать. Сейчас ведем переговоры о подготовке к стыковым матчам, где будем готовиться, когда будем готовиться. Нужно решить, где будем играть, принимать первый стыковой матч, так как у нас первый матч будет домашним, - сказал Валерий Карпин.

Отметим, что ранее Валерий Карпин после поражения от Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к ЧМ-2022 заявил, что не уверен в том, что останется на посту наставника национальной команды. Это было связано с недовольством игрой команды в матче с Хорватией. Однако через неделю Валерий Карпин принял решение продолжить руководить национальной командой в стыковых встречах, которые состоятся весной. Соперники сборной России будут известны позже после проведения жеребьевки.