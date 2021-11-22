Валера, верим?

Валерий Карпин остаётся в сборной как минимум до конца стыков Фото: Михаил Шапаев/РФС

Футбольная сага под названием «Быть или не быть» подошла к концу: Валерий Карпин объявил о том, что остаётся на посту наставника сборной России как минимум до конца стыковых матчей. Хотя ещё неделю назад Валерий Георгиевич раздумывал об уходе.

На самом деле, когда Карпин принимал сборную, Россия располагалась на второй строчке в группе «H» с шестью очками (столько же было у Хорватии), а дальше плотным рядом шли Словакия, Кипр и Словения. Конечно, всем нам хотелось занять первое место и получить прямую путёвку в Катар, но ведь и «стыки» в такой ситуации – не самый плохой вариант. Учитывая, что времени на какую-либо подготовку у Карпина вообще не было. Ни на знакомство с командой, ни на адаптацию. Плюс пришлось уходить из любимого «Ростова», так как совмещение постов оказалось нереальным.

И вот Карпин берёт сборную, не проигрывает с ней шесть матчей подряд (пять из которых выиграл), обеспечивает стыковые матчи за два тура до конца отборочного турнира, и в последнем туре едет в Сплит, где достаточно было ничьей с Хорватией. Согласитесь, неплохо? Но мы ведь все максималисты, и тут нам уже всем хотелось видеть сборную только на первой строчке, другой результат рассматривался как провал.

И сборная провалилась. Наверное, в первую очередь она провалилась по игре, а даже не по результату (уступили Хорватии 0:1). Это отметил и сам Карпин, который на следующий день после этой встрече пришёл в эфир «Коммент шоу» на YouTube. Там Валерий Георгиевич на эмоциях высказался о том, что недоволен именно игрой, что готов был проиграть 0:3, но при нормальных атакующих действиях своих подопечных, о том, что футболисты оказались психологически не готовы играть этот самый решающий матч. И всё это навело его на мысли о возможном уходе, и это он и сказал в прямом эфире.

Кто-то не ожидал, помимо Валерия Георгиевича, что в Сплите нас будут возить все 90 минут и что мы будем стараться всеми силами удерживать эту ничью? Да, мы все хотели этого результата, но и хорваты, игравшие дома, стремились попасть на чемпионат мира без «стыков». И здесь хочется сказать о том, что лучше бы хорваты имели преимущество перед этой встречей, а нам нужно было только побеждать. На моей памяти все попытки что сборной, что российских клубов в еврокубках удержать нужный результат в последнем туре всегда завершались провалами. Разве что «Зенит» в сезоне 2011/2012 на «Драгау» выстоял против «Порту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но тот матч вытащил Вячеслав Малафеев. Во всех остальных случаях наши футболисты отчаянно держали оборону, но в итоге оставались ни с чем.

Такой у наших футболистов менталитет, что ли. Он же проявился и в Сплите, где россияне даже просто придержать мяч у себя не могли, и просто играли «на вынос». И с ним ничего не смог поделать Карпин, из-за чего и пришёл в бешенство после игры. Установка, по всей видимости, была совсем другой, но футболисты всеми силами отстаивали «нули» и всё-таки пропустили. Ни Головин, ни другие наши звёзды никак не проявили себя. И именно на это сетовал Карпин после игры. Мол, играть можно с любым соперником, а парни просто не верят в свои силы.

Позже Валерий Георгиевич остыл, и спустя неделю вновь пришёл на «Коммент шоу», где заявил, что остаётся и будет готовить сборную к «стыкам». Сказал, что будет готовить футболистов в первую очередь психологически, но речи о найме, к примеру, командного психолога, не идёт. Карпин продолжает верить в то, что это поколение российских футболистов может конкурировать на самом высоком уровне. Ну а нам остаётся только сказать фразу, которая стала своеобразным мемом ещё со времён его работы в «Спартаке»: «Валера, верим».

После первого круга – последние Футбольный клуб «Урал» в заключительном матче первого круга чемпионата России вырвал ничью в Самаре у местных «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счётом 1:1. В первом тайме обе команды имели хорошие моменты для того, чтобы открыть счёт. Самый явный шанс упустил защитник «Урала» Иван Кузьмичёв, с нескольких метров пробивший головой рядом со штангой. Во втором тайме гости вышли вперёд: после очередного навеса в штрафную «Урала» защитник екатеринбуржцев Артём Мамин срезал мяч в собственные ворота, записав на свой счёт уже второй автогол в сезоне. Но «шмели» всё же нашли в себе силы отыграться. На последней минуте основного времени встречи 19-летний Юрий Железнов, вышедший на замену, замкнул передачу партнёра и принёс «Уралу» важное очко – 1:1. Несмотря на этот результат, «шмели» по-прежнему располагаются на последнем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков. На одно очко больше у «Арсенала» и «Химок», на два – у «Нижнего Новгорода». Следующий матч «Урал» проведёт дома: 27 ноября команда Игоря Шалимова примет «Сочи».

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