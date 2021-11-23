Зачем в России хотят ввести паспорта болельщиков, и чем это обернётся?

Во время чемпионата мира по футболу паспорт болельщика был и визой, и «проездным» на поезда и городской транспорт Фото: Владимир Мартьянов

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении паспортов болельщиков (Fan ID) на спортивных мероприятиях на территории России. Главной задачей возможного внедрения паспортов для зрителей называют обеспечение безопасности на стадионах и аренах.

Введение системы Fan ID в России обсуждалось с представителями администрации Президента России, федеральных министерств спорта, внутренних дел, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также с членами спортивных лиг и федераций.

Система эта в России использовалась на трёх футбольных турнирах: Кубке конфедераций – 2017, чемпионате мира – 2018 и на матчах чемпионата Европы – 2020 в Санкт-Петербурге. Болельщику помимо билета необходимо было предъявить Fan ID, который он должен был заблаговременно получить. Собственно, и приобрести билет без наличия Fan ID было невозможно.

Что же такое паспорт болельщика, и зачем он нужен? В первую очередь это средство идентификации. На паспорте есть инициалы болельщика, его фотография, и в случае каких-то нарушений на стадионе фаната будет гораздо легче вычислить. Плюс все данные паспорта занесены в базу вместе с местом, на которое он приобрёл билет.

На крупных турнирах, куда болельщики приезжают со всего мира, эта система действительно актуальна. Более того, на всех трёх вышеперечисленных турнирах в России обладатели Fan ID имели ряд преимуществ. Во-первых, бесплатное перемещение между городами на комфортабельных поездах (это преимущество опробовал на себе и корреспондент «Областной газеты»). Это действительно удобно и выгодно. Во-вторых, для иностранных болельщиков Fan ID служил визой, то есть оформлять какие-то дополнительные документы, кроме паспорта болельщика, иностранцам было не нужно. Ну и в-третьих, были различные приятные бонусы в виде, например, бесплатного передвижения на общественном транспорте города в день матча, а также право пользования бесплатными автобусами, которые курсировали до стадионов.

Но сейчас речь идёт о введении таких паспортов на внутрироссийские соревнования, что, конечно, вызывает вопросы. Во-первых, если бы эта система была введена, скажем, сразу после чемпионата мира, то это было бы логично. Система была протестирована на таком крупном турнире, и вводить её нужно было сразу после него, тем более, что в сезоне 2018/2019 был рост посещаемости матчей чемпионата России по футболу. Сейчас же на некоторые стадионы из-за коронавируса и вовсе не пускают фанатов, где-то, как, например, в Свердловской области, пускают максимум 500 человек (на 35-тысячную арену). Какой смысл рассматривать эту идею конкретно сейчас – большая загадка.

Во-вторых, сейчас внутрироссийские соревнования крайне редко сопровождаются какими-то беспорядками или скандалами. За исключением, наверное, различных принципиальных поединков и дерби. И введение паспортов болельщиков для всех зрителей поголовно неминуемо приведёт к снижению посещаемости, которая и так в плачевном состоянии. Понятно, что инициаторы проекта хотят взять под контроль активных болельщиков, фанатов, которые в основном и учиняют различные беспорядки. Но ведь под одну гребёнку с ними попадут и обычные зрители, которые также будут вынуждены оформлять Fan ID. Представим ситуацию: семья с детьми или, к примеру, молодая пара, захочет провести свободное время на стадионе. Раньше можно было приехать за час до матча, купить билет и спокойно попасть на стадион. С введением паспортов болельщиков процедура станет куда сложнее и будет занимать гораздо больше времени, и вместо оформления дополнительных документов выбор зрителей вместо стадиона падёт в лучшем случае на кинотеатр.

А ведь здесь есть и чисто экономический нюанс – человек, попавший на стадион, может быть, один раз в жизни оставит там гораздо больше денег, купив на память разную атрибутику, которая у завсегдатаев уже есть. И чем больше будет на каждом матче таких случайных людей, тем лучше. Отсекая их от похода на стадион, инициаторы введения Fan-ID снижают и без того скромные возможности клубов заработать самостоятельно.

Нечто похожее уже есть в некоторых странах. В Турции «Passolig Card» представляет собой гибрид Fan ID и банковской карты, куда заносится информация о купленных билетах. Введение этой системы в сезоне 2014/2015 обернулось снижением посещаемости на 50 процентов и, как следствие, отказом некоторых крупных компаний от спонсорства. Tessera del tifoso в Италии действует уже десять лет, но с 2017 года носит рекомендательный характер и по сути представляет собой карту лояльности, дающую их владельцам скидки и прочие преимущества.

В том виде, как это предлагается в России, для болельщиков никаких преимуществ не будет. Поэтому неудивительно, что ещё на этапе обсуждения многие сообщества фанатов высказались против введения Fan ID. К примеру, Союз болельщиков Урала выступил с таким заявлением: «Наш стадион оснащён всеми современными системами безопасности на уровне требований ФИФА. Чего ещё не хватает? <…> Что даст болельщику введение этой системы? Мы с большой долей вероятности можем утверждать, что посещаемость официальных матчей ФК «Урал» будет только снижаться, что приведёт к снижению доходов клубов и увеличению бюджетных ассигнований».

Решить проблему с активными фанатами, донести до них необходимость введения паспортов болельщиков взялся избранный в понедельник глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц.

– Я согласен, что основа и прелесть футбола – фанаты за воротами, – заявил Ашот Хачатурянц на своей первой после избрания пресс-конференции. – Сохранить их – это первоочередная задача. Будет оказана поддержка для разъяснения работы Fan ID. Но ещё нет окончательного документа. Это волнует всех, да. Все наши усилия будут для того, чтобы этот документ был выпущен максимально просто для клубов. После этого я однозначно готов встретиться с группами фанатов и всё им объяснить.

То есть вариант встретиться с группами фанатов, прислушаться к ним и не вводить в дополнение к уже существующим ещё одно ограничение даже не рассматривается.

Пока нет точной даты внедрения системы и списка соревнований, для которых будет нужен «Паспорт болельщика». Все нюансы обсудят во время второго чтения законопроекта в Госдуме. Но и его дата, судя по данным на сайте думы, еще не назначена. По некоторым данным, система заработает со старта сезона-2022/23. Определять списки соревнований, где потребуется Fan ID, будет правительство. Оформлять паспорт болельщика будут обязаны все: и приезжие фанаты, журналисты, стюарды и даже спортсмены.

В проект бюджета на 2022–2024 годы предусмотрены на эти цели 773,6 миллиона рублей. Из них 679 миллионов уйдут на оборудование стадионов, где пока нет нужной инфраструктуры для этой системы. 95 миллионов потратят на доработку арен, где система не обновлялась после чемпионата мира. И вот на этом месте надо ещё раз задаться вопросом – даже если допустить, что паспорт болельщика в предлагаемом виде – нужное и полезное новшество, это действительно то, на что вот прямо сейчас и безотлагательно надо тратить почти 800 миллионов рублей?

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».