Арсен Адамов: «Карпин всегда говорил в раздевалке, что мы лучшие»

Арсен Адамов полезен не только в защите, но и в атаке. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Одним из лучших защитников Российской премьер-лиги по отборам мяча является игрок обороны екатеринбургского ФК «Урал» Арсен Адамов. Игрок оранжево–чёрных начал регулярно попадать в различные рейтинги эффективности на поле. Недавно и вовсе был вызван в национальную сборную России. Несмотря на свои успехи, 22-летний футболист очень скромен. И немудрено: в семье, где он рос, не принято хвалить. Корреспондент «Областной газеты» встретился с Арсеном и поговорил о футбольном становлении воспитанника «Ахмата», о том, чего не хватает «Уралу» для того, чтобы выправить турнирное положение, и о катастрофе в игре России и Хорватии.

«Когда прилетел, было минус 35 градусов. Я чуть не умер»

– Арсен, ты начал заниматься футболом в Кисловодске. Какие остались воспоминания о городе?

- Я был в то время совсем молодой. Запомнил хорошо местный парк. Мне говорили, что этот парк самый большой в Европе. Он очень красив, и там мы занимались на сборах.

– В Кисловодске останавливался Пушкин во время поездки на Кавказ. Как относишься к его стихам?

- Считаю, что Пушкин – это великий писатель и поэт. Когда я учился в школе, любил его стихотворения и рассказы. Особенно «Кавказского пленника».

– Чем нравилось заниматься в детстве? Экс-игрок «Урала» Дмитрий Арапов вилками, прикреплёнными к палке, раков любил ловить, например.

- Если честно, как таковых увлечений у меня не было. Только футбол. Раков не ловил (смеётся).

– Во сколько лет ты впервые стал пинать мяч?

- Мой старший брат занимался в футбольной секции. И он каждый раз после тренировки играл дома мячом, который ему купили родители. И вот он пришёл как-то домой в очередной раз, когда мне было пять лет, и мы начали бить мячом во всё что только можно. В итоге разбили много стекла, ваз. Ужас был.

– Ты родился в Нижнем Тагиле. Есть ли в планах посетить город? Посмотреть какие–то места. Тем более что это второй по величине город Свердловской области, которую ты представляешь в Премьер-лиге.

- Так вышло, что мой отец в тот момент работал в Нижнем Тагиле. Через месяц после моего рождения мы переехали в Чечню, и после этого я в Тагил не возвращался. Слышал, что в Нижнем Тагиле скоро пройдут соревнования по лыжному спорту. Меня вместе с командой пригласил туда Григорий Викторович Иванов, и теперь вот я задумался – ехать туда или нет.

Арсен Адамов. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

– А есть сомнения?

- Из-за погоды. С ней может быть что-то не так (мы общались с Арсеном во время сильного снегопада. – Прим. «ОГ»).

– Кстати, о погоде. В Чечне и, в частности, в Грозном очень мягкий климат. Именно поэтому играть в футбол там комфортно в любое время года. А на Урале погода шесть месяцев в году холодная и снежная, да и вообще достаточно экстремальная. Как себя чувствовал, когда только прилетел в Екатеринбург?

- Когда я прилетел для подписания контракта, было минус 35 градусов. Я чуть не умер буквально. Было очень трудно привыкать к таким погодным условиям. Потом мы улетели на сборы вместе с командой. В марте стало лучше, когда вернулись. Сейчас погода для меня не сильно напряжённая, так как в последние дни небольшой минус. Если честно, опасаюсь наступления декабря, но посмотрим, что дальше будет. Адаптируюсь постепенно.

«После смены позиции чувствовал себя не в своей тарелке»

– Обратимся к игре команды. Так вышло, что после подъёма на 12-е место вновь оказались на последней строчке. Как думаешь, в чём причины? Чего не хватает?

– Думаю, не хватает стабильности и реализации моментов. Если говорить о защите, то мы наладили ситуацию, а впереди не идёт игра. Не можем забить наши моменты. Хотя в каждой игре атакуем мы достаточно.

– Один из лидеров «Урала» Эрик Бикфалви после последнего ничейного матча с «Крыльями Советов» сказал, что не в восторге от оборонительного футбола команды и что зачастую вы начинаете усиливать атакующие действия только после пропущенного гола. Как можешь прокомментировать? Согласен, что и с психологией проблема?

- Ну да, конечно. С психологией тоже не всё гладко. В начале текущего сезона мы пропускали нелепые голы, и после прихода на пост главного тренера Игоря Михайловича Шалимова мы перешли на игру в три центральных защитника и наладили оборону. Эрика тоже можно понять. Он любит атаковать. Ему непривычно играть в оборонительный футбол. Но хорошо, что наладили защиту, потому что данный фактор в матчах позволяет хотя бы за ничьи цепляться. Когда что-то не получается в атаке, мы переходим на схему с двумя центральными защитниками. Например, так было в игре с «Крыльями Советов» в прошлом туре. Мы перешли на эту схему и забили гол.

– Порой в матчах ты играешь не на своей позиции флангового игрока обороны с подключениями в атаку. Как ты с этим справляешься?

- Я начинал сезон в качестве левого защитника. Когда мы перешли на игру в три центральных, Игорь Михайлович говорил, что необходимо наладить оборону. Он мне сказал, что у меня есть скорость, умение отбирать мяч, выбирать позицию. Поначалу я чувствовал себя не в своей тарелке, а теперь приспособился. Проблем нет. Но когда играешь в центре, ты не можешь ошибаться, так как это, скорее всего, приведёт к голу в свои ворота. А когда ты на фланге – можешь обыгрывать. Если даже ты потеряешь мяч, то тебя подстрахуют три защитника. В центре же нужно играть максимально надёжно.

Арсен Адамов. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

– Может, причина результатов в селекции клуба накануне сезона? В команде много молодых игроков, а вот таких опытных футболистов, как Павел Погребняк, Стефан Страннберг, мало… А результат чаще всего зависит от класса футболистов, а не от тактики тренера, самоотдачи игроков и других факторов…

- Думаю, что нам не хватает опыта. Погребняк, Страннберг, Эль-Кабир и Калинин, которые ушли из «Урала», это очень хорошие игроки. У каждого из них высокий класс. После них пришли молодые ребята. Кто-то уже адаптировался, а кто-то ещё нет. Некоторые из них только сейчас начинают играть в большой футбол.

«После победы на Словенией танцевал в раздевалке»

– Поговорим про сборную России. В сети стало довольно популярным видео с исполнением песни «Валера» в раздевалке сборной. Причём Валерий Карпин пел вместе с футболистами. Какие ещё забавные и интересные случаи происходили в команде во время твоего нахождения там?

- Вот именно этот момент бы и хотел отметить. Мы радовались победе над сборной Словении, и в раздевалке играла музыка.

– На видео из раздевалки сборной не видно, чем ты занимался в данный момент. Что делал?

- Я танцевал. И наблюдал за обстановкой. Радовался, конечно (улыбается).

– Россия недавно проиграла хорватам. Не почувствовал ли ты иронии судьбы в том, что незадолго до игры с Хорватией в соцсетях сборной появился фрагмент разговора Матвея Сафонова с тренером вратарей Виталием Кафановым, где последний советует быть готовым, что допустить ошибку и забить ему могут и свои? В итоге в ворота сборной забил наш же защитник Фёдор Кудряшов. И как ты думаешь, логика игры была такой, что можно было сохранить ничью, или же гол бы всё равно случился?

– Не думаю, что тут какая-то ирония судьбы. На мой взгляд, этот автогол – чистая случайность. Такое может случиться с любым игроком. Это футбол. Все говорят, что за несколько минут до этого момента у Кудряшова были судороги и сводило мышцы ног. Все говорят, что ему просто надо было падать в этот момент. Но как сказал на эти слова Валерий Георгиевич, что если бы он упал, люди бы говорили, что у него нет характера. А так он доиграл эпизод как настоящий мужчина. Если говорить в целом про игру, то считаю, что наша сборная изначально играла не очень хорошо и только оборонялась, а не атаковала. Нужно было играть увереннее. Хорваты не так сильно нас прессинговали и давали играть. Может быть, нас подвела психология….

– А вообще Валерий Карпин на тренировках говорит не садиться слишком низко к своим воротам? Правильно понимаю?

- Да, тренер хочет, чтобы мы постоянно атаковали и выходили из обороны только через пас, для того чтобы забить. Он объяснял нам, чтобы мы все были раскрепощёнными и не боялись играть в футбол. Карпин всегда говорил в раздевалке, что мы самые лучшие игроки и что у нас всё получится. Подбадривал.

«В прошлом году я полностью продержался в пост»

– Вы дружите с партнёром по команде Рамазаном Гаджимурадовым. С чего началась дружба?

- В 2020 году мы вместе с ним попали в молодёжную сборную России. Я подружился с Рамазаном там. И где-то через полгода мы оба оказались в «Урале». Он дагестанец, а я чеченец. У нас с ним одна религия. Да и соседи мы. Он живёт в Хасавюрте, это всего в 20 километрах от моего дома в Чечне. А вообще я дружу со всеми в команде, но больше всего с ним общаюсь.

– Раз уж ты затронул вопрос религии. Как часто ходишь в мечеть? Придерживаешься ли правил священного месяца Рамадан?

- По пятницам не получается ходить в мечеть, потому что у нас в это время тренировка. Когда нет тренировок, я каждый день хожу в мечеть и молюсь. Конечно же, соблюдаю Рамадан. В прошлом году я полностью продержался в пост. Очень трудно было тренироваться и играть так, но ничего не поделаешь.

– В чём соревнуетесь в «Урале»?

- Бывает, соревнуемся. Но сейчас тренер не разрешает бить по воротам на улице, потому что кто-то может что-то потянуть и повредить из-за погодных условий. Когда погода позволяет, мы бьём штрафные. Обычно с Рамазаном Гаджимурадовым и Лёшей Евсеевым. Больше всех побеждал я (улыбается).

– Многие молодые футболисты, включая и «Урал», любят играть в компьютерные игры и игры на приставке Playstation. Часто играешь?

- Мне нравится играть в футбол, в FIFA на приставке. Сейчас как раз вышла новая FIFA-2021. Она мне не нравится, если честно. Прошлая была лучше. Когда нечего делать, я играю. Но могу поиграть два часа, а потом неделю вообще этим не заниматься. Соревновались как-то по игре онлайн из команды с Ваней Кузьмичёвым и с Артёмом Шмыковым. Шмыкову я не дал шансов вообще…

– Ты чеченец. С какими самыми смешными или не очень стереотипами о кавказцах сталкивался?

- То, что все чеченцы спортсмены. Раньше думали почему-то, что все мы ходим в красных мокасинах и белых носках (смеётся). Но сейчас это время уже прошло.

– А кто из игроков тебе импонирует?

- Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». Этот футболист играет на позиции правого защитника. Мой брат болеет за «Ливерпуль» с детства, и когда я приезжаю домой, мы с ним вместе смотрим игры мерсисайдцев. Они играют в очень сильный, агрессивный футбол. Когда они встречались с «Реалом», в финале Лиги чемпионов, мне понравилось, как Трент сыграл. Как он действовал на стандартах, как отдавал передачи. А ему было всего 19 лет. Думаю, что это один из самых лучших защитников в мире на данный момент.

ДОСЬЕ «ОГ» Арсен АДАМОВ. Родился 20 октября 1999 года в Нижнем Тагиле. Через месяц после его рождения семья переехала в Чечню. Начинал заниматься футболом в Кисловодске. В 2016 году стал игроком молодёжной команды грозненского «Ахмата». Провёл 18 матчей в первенстве России среди молодёжных команд в сезоне 2018/2019 годов, забил пять мячей и сделал три голевые передачи. В Премьер-лиге дебютировал 30 июля 2020 года в составе грозненцев в матче против «Краснодара». Зимой 2021 года перешёл в ФК «Урал». Осенью 2021 года получил первый вызов в национальную сборную России.

Опубликовано в №220 от 27.11.2021