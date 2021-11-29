Роберт Левандовский. Фото: Константин Рыбин/rfs.ru/media

Сборная России по футболу узнала своего соперника по стыковым матчам за выход на чемпионат мира по футболу в Катаре. По итогам жеребьёвки мы сыграем c Польшей во главе с Робертом Левандовским.

В пятницу вечером, замерев у экранов, болельщики скрестили на удачу пальцы: лишь бы во втором матче не досталась дружина во главе с Криштиану Роналду или действующие чемпионы Европы. И Италия, и Португалия каким-то невероятным образом в последних матчах лишились шанса напрямую попасть на чемпионат мира и проходят через «стыки». Но нам эти команды не достались.

Давайте сначала напомним правила отбора. 12 сборных были разделены на две группы – сеяные (лучшие по очкам и доппоказателям) и не сеяные. К тем, кто занял вторые места в своих группах отбора, были добавлены ещё две лучшие из Лиги наций – Австрия и Чехия.

Сборная России по регламенту не могла встретиться в первом матче ни с кем из сеяных. А именно: с Португалией, Шотландией, Италией, Швецией, Уэльсом. Среди несеяных нам не могла достаться Украина, с которой нас по-прежнему разводят в спорте по политическим причинам. Среди оставшихся были: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия.

При жеребьёвке все сборные разделили на специальные корзины. Их три, в каждой – по четыре команды. Из 12 коллективов на чемпионат мира попадут только три – победители каждой из корзин. Всего предстоит провести два матча.

Волей жребия нам досталась, пожалуй, самая сильная команда среди несеяных – Польша. Если обыграем поляков, сыграем с победителем пары Швеция – Чехия. О них давайте поговорим в том случае, если в первом матче всё сложится удачно.

Польша крайне неудобный соперник из-за лидера атаки – Роберта Левандовского. 33-летний поляк один из лучших нападающих мира на данный момент. Не исключено, что вечером 29 ноября он получил главную награду в футболе – «Золотой мяч» (вручение прошло после сдачи номера).

Капитан сборной Польши, нападающий мюнхенской «Баварии» – тот, кого принято называть «машиной по забиванию мячей». Левандовский неудержим. В прошлом сезоне за «Баварию» он забил 41 мяч в 34 играх. В сезоне 2019/20 стал лучшим бомбардиром главного европейского турнира – Лиги чемпионов (и выиграл же её с «Баварией»). В сборной Роберт лучший бомбардир в истории (74 гола), первый игрок, отличившийся забитым мячом в семи матчах подряд, и рекордсмен по количеству игр (128). Если кто-то ещё не знает, как играет Левандовский, найдите подборку его голов. Или просто посмотрите один из последних, забитый недавно в Лиги чемпионов киевскому «Динамо» элегантным ударом через себя. Ещё и в окружении четырёх защитников.

Кроме того, в сборной Польши играют Аркадиуш Милик из «Марселя», Пётр Зелиньский из «Наполи», Якуб Модер из «Брайтона». Основной вратарь – Войцех Щенсный из «Ювентуса». Знакомы российским болельщикам лидер «Краснодара» Гжегож Крыховяк и игрок «Локомотива» Мацей Рыбус.

Из моментов позитивных можно отметить, что ни один игрок не способен полностью тащить на себе всю команду. Будь так, поляки не играли бы в стыковых матчах. Польша не выходила из группы на последнем Евро и чемпионате мира, выступая с Левандовским. Его игра, пусть и очень яркая, далеко не всегда помогает всей сборной. Общий уровень игроков даёт о себе знать. Примечательно, кстати, что сборная России проиграла Польше всего один раз – в 1998 году. А после этого три раза встречи завершались ничьей.

Однако проблема и в другом: матчи пройдут в конце марта. Первый – 24-го, второй (если Россия попадёт) – 29-го. С одной стороны, больше времени прийти в себя от событий в Сплите, с другой же стороны, за эти месяцы может произойти многое, и в конце марта вряд ли российские футболисты будут в оптимальной форме после паузы в чемпионате России. Европейские первенства не делают столь больших перерывов из-за климата.

Но выбора нет. Первый матч пройдёт в России, а значит, у нас есть хоть и маленькое, но преимущество. Остальное уже в руках игроков и тренерского штаба. Отступать некуда.