«Синара» стартует в элите Лиги чемпионов

Сергей Абрамов - самый опытный игрок в составе "Синары" Фото: В. Латышев/Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб «Синара» отправился в Лиссабон (Португалия), где уже завтра стартует в элитном раунде главного европейского клубного турнира – Лиге чемпионов. Екатеринбуржцам на этом этапе предстоит провести три матча.

«Синара» стартовала в турнире с основного раунда. Тогда команды были разбиты на группы по четыре участника, из которых дальше проходили три. Задача была не из самых сложных, даже учитывая, что в группе с «Синарой» была опытная «Бенфика» (Португалия). Ей, кстати, подопечные Евгения Давлетшина уступили (1:5), хотя и открыли счёт в матче. Зато с «Лученецем» (Словакия) и «Халле-Гооиком» (Бельгия) екатеринбуржцы разобрались и вышли в следующий круг со второго места. На этом этапе важно было посмотреть уровень Лиги чемпионов, справиться с волнением: практически все игроки «Синары», за исключением Сергея Абрамова и Дмитрия Прудникова, дебютируют в еврокубках.

Впереди у команды Евгения Давлетшина ещё один групповой этап. Но здесь права на ошибку уже нет: лишь победители своих групп отправятся в плей-офф турнира. Было понятно, что в любом случае как минимум одна топовая европейская команда достанется в соперники «Синаре», так как екатеринбуржцы были во второй корзине при жеребьёвке. И этим соперником оказался лиссабонский «Спортинг» – действующий победитель Лиги чемпионов. Понятно, что будет довольно сложно конкурировать с таким оппонентом, но, к примеру, «Тюмень» в сезоне 2019/20 уже встречалась со «Спортингом» в элитном раунде и обыграла его, а в прошлом сезоне в 1/4 финала клуб «КПРФ» уступил «Спортингу» в упорной борьбе (2:3). Так что шансы у «Синары» есть. Помимо португальцев в группе с екатеринбуржцами сыграют «Ховокубо» (Нидерланды) и «Олмиссум» (Хорватия).

Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников играли за екатеринбургскую команду в еврокубках в сезоне 2007/08, когда она ещё называлась «ВИЗ-Синара», а главный клубный трофей носил название Кубок УЕФА, в дебютном для себя розыгрыше турнира уральцы сумели стать чемпионами, и тогда Абрамов и Прудников были в составе «ВИЗа». Всего же для свердловской команды это будет юбилейное – пятое выступление в еврокубках: помимо победы в сезоне 2007/08 есть ещё финал сезона 2008/09, в котором «ВИЗ» уступил в Екатеринбурге «Интеру-Мовистар», а также два элитных раунда, барьер которых екатеринбуржцы не преодолели (в сезонах 2009/10 и 2010/11).

Все матчи группы пройдут в Лиссабоне. Встреча со «Спортингом» станет заключительной для обеих команд, и, вероятнее всего, в ней и решится судьба путёвки в плей-офф Лиги чемпионов.

Расписание матчей 2 декабря 21:30 «Синара» (Россия) – «Ховокубо» (Нидерланды) 23:59 «Олмиссум» (Хорватия) – «Спортинг» (Португалия) 3 декабря 20:30 «Олмиссум» (Хорватия) – «Синара» (Россия) 23:00 «Спортинг» (Португалия) – «Ховокубо» (Нидерланды) 5 декабря 21:30 «Ховокубо» (Нидерланды) – «Олмиссум» (Хорватия) 23:59 «Спортинг» (Португалия) – «Синара» (Россия) Время начала матчей – уральское.