«Синара» без поражений не попала в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Фото: Пресс-служба «Спортинга»

Мини-футбольный клуб «Синара» завершил выступление в розыгрыше Лиги чемпионов. Чемпион России в элитном раунде не потерпел ни одного поражения, но этого не хватило для выхода в «Финал четырёх» турнира.

В первых двух встречах «Синара» была фаворитом и одержала две победы. Если в матче с бельгийским «Ховокубо» команда Евгения Давлетшина не испытала особых проблем (5:1), то матч с хорватским «Олмиссумом» получился не таким гладким: «Синара» вела со счётом 3:0, но в итоге победила с минимальным перевесом – 3:2.

Судьба путёвки в «Финал четырёх» решалась в заключительной встрече элитного группового раунда между «Синарой» и действующим победителем Лиги чемпионов – лиссабонским «Спортингом». Перед очным противостоянием команды имели в активе по две победы, но у португальской команды была лучшая разница забитых и пропущенных мячей, поэтому в случае ничейного результата в матче с «Синарой» в «Финал четырёх» проходил именно «Спортинг».

Решающий матч получился зрелищным. Команды демонстрировали высокие скорости, постоянно создавали моменты, но надёжная игра голкиперов сохраняла интригу в матче. Первым отличился «Спортинг», однако через минуту Дмитрий Прудников счёт сравнял. «Синаре» была нужна только победа, поэтому последние минуты встречи екатеринбуржцы провели в атаке. Но «Спортинг» при своих трибунах выстоял, матч завершился со счётом 1:1, и в «Финал четырёх» отправился действующий победитель турнира.

Это уже не первый случай, когда «Синара» покидает турнир из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. В сезоне 2009/2010 екатеринбургская команда одержала в элитном раунде две победы над хорватским «Потпичаном-98» и голландским «Марлене», а в заключительной встрече сыграла вничью с «Бенфикой», и тогда также из-за лучшей разницы мячей в следующий раунд турнира прошла португальская команда.

– Есть разочарование от того, что мы не смогли пройти дальше. Но я очень благодарен нашим игрокам за то, что они достойно смотрелись, показали колоссальный настрой и свои лучшие качества в матче с таким именитым соперником, и что до последней секунды боролись и имели шанс выиграть матч, – сказал после встречи наставник «Синары» Евгений Давлетшин.