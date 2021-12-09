"Синара" через три дня после Лиги чемпионов сыграла в Кубке России

Фото: Пресс-служба "Торпедо"

Мини-футбольный клуб "Синара" вернулся из Португалии, где завершил своё выступление в Лиге чемпионов, и уже успел провести матч на внутреннем турнире. В рамках 1/4 финала Кубка России екатеринбуржцы в Нижнем Новгороде встречались с местным "Торпедо".

Времени на отдых и восстановление у "Синары" практически не было: ещё в воскресенье вечером команда Евгения Давлетшина билась с действующим победителем Лиги чемпионов за попадание в плей-офф, а уже в среду ей предстояло сыграть в Кубке России. И, несмотря на это, все основные игроки команды отправились в Нижний Новгород.

Матч начался для "Синары" не самым лучшим образом: уже на старте встречи экс-игрок екатеринбургской команды Денис Аширов, ныне выступающий за "Торпедо", вывел хозяев вперёд. Трио Дёмин-Абрамов-Фахрутдинов вскоре разыграли атаку, и Никита поразил пустые ворота, сравняв счёт. Правда, уже через минуту хозяева вновь повели, а затем Денис Аширов оформил дубль и сделал счёт 3:1. Евгений Давлетшин взял тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру, и они действительно помогли команде. Сначала Сергей Абрамов точным ударом с левой ноги сократил отставание "Синары", а затем Валерий Дёмин с передачи всё того же Абрамова счёт сравнял.

Во втором тайме Павел Карпов вывел уже "Синару" вперёд, и долгое время екатеринбуржцы удерживали победный счёт. За пять минут до конца встречи "Торпедо" выровняло положение, а за две минуты до финального свистка Валерий Дёмин всё же принёс "Синаре" победу - 5:4. Ответный поединок команды проведут 19 декабря в Екатеринбурге.