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12 декабря 2021, 02:23

"Урал" разгромил "Ростов" в заключительном матче осенней части чемпионата России по футболу

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" на мажорной ноте завершил осеннюю часть чемпионата России. "Шмели" на выезде разгромили "Ростов" - 4:1.

Уже к седьмой минуте екатеринбуржцы повели со счётом 2:0. Сначала Рамазан Гаджимурадов реализовал выход один на один, а затем Арсен Адамов увеличил преимущество "Урала". "Ростов" вскоре один мяч отыграл: Дмитрий Полоз реализовал пенальти. Однако ещё до перерыва команда Игоря Шалимова отличилась ещё дважды: Рамазан Гаджимурадов оформил дубль, а Эрик Бикфалви забил красивый мяч ударом головой.

Во втором тайме зрители голов не увидели, хотя моменты были у обеих команд. "Урал" одержал вторую победу подряд в чемпионате и благодаря этому поднялся на 11-е место в турнирной таблице, хотя ещё два тура назад шёл на последней строчке. Теперь российский футбол уходит на зимнюю паузу, матчи возобновятся в конце февраля.

Областная газета Свердловской области

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