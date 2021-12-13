«Урал» завершил год рекордным разгромом «Ростова»

Арсен Адамов (в центре) – автор одного из четырёх мячей «Ростову». Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» завершил осеннюю часть сезона на спасительном 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Долгое время «шмели» замыкали эту таблицу, но успешная игра в ноябре и декабре позволила команде Игоря Шалимова уйти не только из зоны вылета, но и из зоны стыковых матчей.

В заключительном матче уходящего года «Урал» и вовсе выдал самую яркую игру за последние несколько сезонов. Ожидалось, что матч с «Ростовом» будет, как любят говорить болельщики, «за шесть очков», потому что команды располагались рядом в турнирной таблице. Но равной игры не получилось. Уже к шестой минуте «шмели» повели со счётом 2:0 (отличились Рамазан Гаджимурадов и Арсен Адамов), а к перерыву вели со счётом 4:1. Четыре гола в одном матче «Урал» забивал в Премьер-лиге только в сезоне 2015/2016 в ворота «Анжи»: тогда «шмели» победили со счётом 4:2. А в Ростове-на-Дону екатеринбуржцы отличились четырежды за тайм, что было крайне неожиданно: к слову, перед этой встречей у «Урала» было всего восемь забитых мячей в семнадцати встречах чемпионата. Во втором тайме команды уже доигрывали матч, исход которого был решён. «Шмели» победили со счётом 4:1 и обогнали ростовчан в турнирной таблице.

Вообще, последние шесть матчей осенней части чемпионата в плане результата «Урал» провёл здорово. Гостевые ничьи с «Химками» и «Крыльями Советов», домашние ничьи с «Зенитом» и «Сочи», победы над «Локомотивом» и «Ростовом»: всё это позволило екатеринбуржцам сделать такой рывок в таблице. Игорь Шалимов, возглавивший «Урал» по ходу сезона, стабилизировал игру в обороне, которая в первых турах была не самой лучшей. В основном это связано с переходом на схему с тремя центральными защитниками: более оборонительную и более надёжную. «Шмели» пропустили всего 18 мячей – это второй показатель в лиге (вместе с «Краснодаром» и «Крыльями Советов», лучше только у ЦСКА – 16 пропущенных).

Но при этом проблемы с составом, которые были у «Урала» ещё в прошлом сезоне, остаются и до сих пор. Главная из них – отсутствие нападающего. Андрей Панюков присел в глубокий запас, а кроме него даже номинальных нападающих у екатеринбургской команды нет. Есть Рамазан Гаджимурадов, есть Эрик Бикфалви, но это всё же не нападающие в привычном понимании. Один может разогнать атаку по флангу, продемонстрировать хороший дриблинг, другой – создать момент для партнёра или для себя самого. Но «Уралу» нужна так называемая «девятка»: человек, который умеет забивать в касание, хорошо играет в штрафной и имеет голевое чутьё. Такого игрока селекционный отдел ищет уже полтора сезона, но поиски эти ничем не завершились до сих пор.

Если убрать за скобки аномально результативный матч с «Ростовом», то в среднем «Урал» забивал этой осенью раз в две игры, что, конечно, крайне мало. С такой результативностью бороться за выживание будет тяжело, хотя на данный момент «шмелям» это удаётся. Впереди трансферное окно, и все надежды болельщиков связаны с усилением состава команды, особенно в атакующей линии.

Зимняя пауза продлится до конца февраля: следующий тур состоится с 25 по 28 февраля. Весенняя часть чемпионата будет крайне напряжённой как для верхней части турнирной таблицы, так и для нижней. «Зенит» и «Динамо» разделяют всего два очка: пожалуй, впервые за последние сезоны в борьбе за чемпионство намечается интрига. За места в Еврокубках, которых у России на следующий сезон будет меньше, на данный момент претендуют как минимум шесть команд: от ЦСКА, идущего третьим, до «Крыльев Советов», идущих восьмыми – всего три очка.

Ну, и, конечно, невероятно ожесточённая борьба намечается за выживание. Напомним, что две худшие команды (на данный момент – «Уфа» и «Химки») вылетают в ФНЛ напрямую, команды, занявшие 13-е и 14-е места (на данный момент – «Нижний Новгород» и «Ростов»), будут играть стыковые встречи. «Урал» оторвался от зоны вылета на три очка, от стыковых матчей – на одно, и это, безусловно, не те отрывы, о которых мечтают фанаты екатеринбургской команды. Всё решится весной, и, вероятно, интрига будет держаться до самого последнего тура.