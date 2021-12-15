"Синара" вырвала победу у "Торпедо" в матче Суперлиги

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольный клуб "Синара" одержал тяжёлую домашнюю победу над нижегородским "Торпедо". Екатеринбуржцы в рамках 8-го тура Суперлиги оказались сильнее - 6:5.

На прошлой неделе команды играли между собой в 1/4 финала Кубка России, и в Нижнем Новгороде "Синара" оказалась сильнее - 5:4. Матч в Екатеринбурге начался с равной борьбы, а затем "Торпедо" открыло счёт. На этом результативные действия нижегородцев в первом тайме закончились, зато "Синара" до перерыва отличилась пять раз. Покер на свой счёт записал Дмитрий Прудников, ещё один гол забил Павел Карпов.

Казалось, игра сделана, однако во втором тайме "Торпедо" вернулось в игру и постепенно сумело не только сократить отставание, но и вовсе сравнять счёт. За три минуты до конца встречи игру на себя взял лидер "Синары" Сергей Абрамов. Он точно пробил из-за пределов штрафной площади и принёс победу екатеринбургской команде - 6:5.

Ответная игра состоится в Екатеринбурге завтра, начало в 13:00 по уральскому времени. А в воскресенье команды проведут ответную кубковую игру, начало в 11:00 по уральскому времени.