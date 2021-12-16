«Синара» проявила чемпионский характер

Дмитрий Прудников забил в двух матчах в ворота «Торпедо» шесть мячей. Фото: В.Латышев/Пресс-служба «Синары»

Мини-футбольный клуб «Синара» провёл два матча в Екатеринбурге против нижегородского «Торпедо». Подопечные Евгения ДАВЛЕТШИНА сумели набрать четыре очка из шести возможных.

На прошлой неделе команды играли между собой в 1/4 финала Кубка России, и в Нижнем Новгороде «Синара» оказалась сильнее – 5:4. Теперь им предстояло провести два матча в Екатеринбурге в рамках Суперлиги.

Первая встреча началась с равной борьбы, а затем «Торпедо» открыло счёт. На этом результативные действия нижегородцев в первом тайме закончились, зато «Синара» до перерыва отличилась пять раз. Покер на свой счёт записал Дмитрий Прудников, ещё один гол забил Павел Карпов. Казалось, игра сделана, однако во втором тайме «Торпедо» вернулось в игру и постепенно сумело не только сократить отставание, но и сравнять счёт. За три минуты до конца встречи инициативу на себя взял лидер «Синары» Сергей Абрамов. Он точно пробил из-за пределов штрафной площади и принёс победу екатеринбургской команде – 6:5.

Вторая встреча получилась не менее яркой. К десятой минуте гости вели со счётом 2:0, однако до перерыва «Синара» выровняла положение усилиями Сергея Абрамова и Дмитрия Прудникова. Во втором тайме начались «качели»: сначала «Торпедо» вновь вышло вперёд, затем повела уже «Синара». Вскоре гости забили два гола за одну минуту и снова завладели преимуществом. Евгений Давлетшин выпустил на площадку пятого полевого игрока, и этот план сработал. За 13 секунд до конца Павел Карпов мощным ударом сравнял счёт и подвёл итог матча – 5:5.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате России екатеринбургский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка. Однако у лидирующих «КПРФ» и «Норникеля» сыграно 14 матчей, поэтому у «Синары» есть две игры в запасе. Следующий матч команда Евгения Давлетшина вновь проведёт против «Торпедо»: это будет ответная встреча 1/4 финала Кубка России. Матч пройдёт в Екатеринбурге в воскресенье, 19 декабря, и начнётся в 11:00 по уральскому времени.