Жребий брошен

10 сентября 2013. В этот день сборная России последний раз встречалась с командой Израиля. И выиграла 3:1. Фото: Константин Рыбин/Российский футбольный союз/rfs.ru/media

В четверг состоялась жеребьёвка футбольной Лиги наций УЕФА сезона 2022/2023. Сборная России узнала своих соперников, которыми стали Албания, Израиль и Исландия.

Сборная России играет в лиге «B», во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команды изначально были распределены по рейтингу УЕФА, а далее по результатам выступлений в предыдущие года. Россияне ни разу не выигрывали свою группу и, следовательно, не могли претендовать на повышение в лигу «А».

Всего в Лиге наций 2022/2023 – третьей по счёту – примут участие 55 национальных сборных, распределённых по четырём лигам. В той, где сыграют россияне, будет 16 команд по 4 группы. Нам точно не могли попасться Финляндия, Норвегия, Шотландия (они при жеребьёвке были в нашей же корзине) и Украина, с которой россиян по-прежнему принципиально разводят по разным группам.

Сборной России нужно бороться за первое место. Это важно, потому что, скорее всего, это даст дополнительные возможности при отборе на чемпионат Европы 2024 года. Скорее всего, потому что УЕФА пока не определил формат отборочного турнира к следующему Евро и сделает это уже в 2022 году. Но так было при первом розыгрыше Лиги наций и при втором, когда две команды – Австрия и Чехия – получили право сыграть в стыковых матчах к чемпионату миру по футболу в Катаре.

Албания, Израиль и Исландия – соперники, которых можно обыгрывать, показывая свой уровень (могли достаться Швеция или Сербия). Со всеми ними сборная России уже ранее встречалась. Меньше всего с албанцами – две игры в 2002-м и 2003-м, один раз выиграли и один – проиграли.

С Исландией наша команда встречалась шесть раз. Уступила лишь однажды в 1998 году. Возможно, что именно тех очков не хватило тогда подопечнымАнатолия Бышовца в отборе на Евро-2000. Ещё тот матч многим болельщикам запомнился единственным голом, который изящно, что называется «рыбкой», в свои ворота головой забил защитник Юрий Ковтун.

Самая сложная история – встречи с Израилем. Десять матчей, четыре победы, три ничьи и три поражения. Одно из них тоже яркое. 23 февраля 2000 года, в День защитника Отечества, сборная России вдруг уступила 1:4 в товарищеском матче. «Крупнее проиграли только Оман и Таиланд», – писали газеты в тот день.

– Интересная жеребьёвка, интересные команды с разными стилями игры, – прокомментировал результаты главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин. – Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль – техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания – в чём-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на сто процентов будет интересное противостояние.

Сборные сыграют по два матча – дома и в гостях. Победители четырёх групп высшего дивизиона «А» попадут в финальную стадию Лиги наций в 2023 году. Победители групп в Лигах «B», «C» и «D» поднимутся в более элитные дивизионы, а последние места, соответственно, опустятся ниже.

Календарь матчей 2 июня 2022 года Албания – Россия Израиль – Исландия 6 июня Израиль – Россия Исландия – Албания 10 июня Россия – Исландия Албания – Израиль 13 июня Россия – Албания Исландия – Израиль 24 сентября Исландия – Россия Израиль – Албания 27 сентября Россия – Израиль Албания – Исландия