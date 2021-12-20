"Синара" прошла "Торпедо" в Кубке России

«Синара» выиграла три матча у «Торпедо» за десять дней Фото: В.Латышев/Пресс-служба «Синары»

Мини-футбольный клуб «Синара» пробился в полуфинал Кубка России. Екатеринбуржцы в ответной встрече 1/4 финала на домашнем паркете разгромили нижегородское «Торпедо» – 8:3.

Эта встреча стала четвёртым очным поединком этих двух команд. Началось всё в Нижнем Новгороде, где «Синара» и «Торпедо» провели первый кубковый матч. Екатеринбуржцы только успели вернуться из Португалии, где проводили игры Лиги чемпионов, и практически сразу же встретились с «Торпедо». Несмотря на это, команда Евгения Давлетшина сумела добиться тяжёлой победы – 5:4.

Затем команды провели два матча в рамках Суперлиги уже в Екатеринбурге. В первом «Синара» одержала победу со счётом 6:5, хотя по ходу встречи вела 5:1. Вторая встреча выдалась упорной, обе команды в течение матча имели преимущество, но в итоге сыграли вничью – 5:5.

И в завершение этой истории «Синаре» и «Торпедо» предстояло провести ответный кубковый поединок. Екатеринбуржцы имели преимущество первой встречи, хотя оно было минимальным. Но во втором матче борьбы не получилось. Уже в первом тайме «Синара» забила шесть безответных мячей: дважды отличились Сергей Абрамов и Никита Фахрутдинов, по голу на свой счёт записали Максим Окулов и Антон Соколов. Во втором тайме команды уже просто доигрывали встречу, так как интриги в ней не было. Как итог – 8:3 в пользу «Синары», которая пробилась в полуфинал Кубка России.

– В предыдущих встречах с «Торпедо» мы напропускали много голов, потому что мы очень плохо выполняли те принципы игры, которых обычно придерживаемся. В заключительном матче качественно сыграли прежде всего в защите и не дали сопернику действовать в комфортном стиле. Хорошая игра с нашей стороны, – отметил после матча наставник «Синары» Евгений Давлетшин.

Заключительные встречи уходящего года екатеринбуржцы проведут дома. 24 и 25 декабря «Синара» на своём паркете в рамках Суперлиги примет самарское «Динамо».