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12 января 2022, 13:18

"Урал" подписал контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ Александром Юшиным

Фото: Пресс-служба "Нефтехимика"

Фото: Пресс-служба "Нефтехимика"

Футбольный клуб "Урал" совершил первую покупку в зимнее трансферное окно. Екатеринбургская команда подписала контракт с полузащитником "Нефтехимика" Александром Юшиным.

26-летний футболист является воспитанником школы московского "Спартака". Выступал за армянский "Уллис", белорусскую "Белшину", за российские клубы "Калуга" и "Химик". В 2019-м году в составе "Белшины" стал победителем Первой лиги Белоруссии, получив награду лучшего бомбардира турнира (26 голов). После этого Александр перебрался в "Нефтехимик". В прошлом сезоне он провёл в ФНЛ 32 матча, в которых забил 6 голов. Зато в текущем сезоне Юшин показывает феноменальную результативность: в его активе 18 голов в 25 матчах за "Нефтехимик" и звание лучшего бомбардира лиги.

Областная газета Свердловской области

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