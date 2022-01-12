"Урал" отправляется в Эмираты с лучшим бомбардиром ФНЛ

Фото: пресс-служба "Урала"

Футболисты екатеринбургского "Урала" выходят из отпуска. 13 и 14 января "шмели" пройдут углублённое медицинское обследование, после чего отправятся на тренировочные сборы в ОАЭ.

Раньше "Урал" традиционно проводил зимние сборы на Кипре, однако в прошлом году екатеринбуржцы провели один сбор в Турции и один сбор в Шардже (ОАЭ). Из-за погоды в Турции не всегда получалось проводить запланированные тренировки и игры по графику, поэтому в этом году "Урал" проведёт все сборы в Эмиратах.

Всего их будет три. Первый завершится 30 января и будет направлен на набор физической формы, в заключении первого сбора "Урал" проведёт контрольный поединок против "Родины". Затем футболистам будут предоставлены несколько дней отдыха, после чего команда приступит ко второму сбору. Два оставшихся тренировочных сбора будут посвящены тактическим задачам, также планируется провести ещё несколько контрольных матчей. Как рассказали "Областной газете" в клубе, в возможных соперниках числятся "Зенит", "Спартак" и "Арарат", которые также будут тренироваться в Эмиратах.

Вернётся в Екатеринбург "Урал" уже 23 февраля. Команде предстоит пройти тестирование на коронавирус, после чего "шмели" отправятся на первый матч 2022 года. Екатеринбуржцы начнут весеннюю часть сезона на выезде: 26 февраля команде Игоря Шалимова предстоит непростой поединок с "Нижним Новгородом" - соседом "Урала" по турнирной таблице. После этого 7 марта "шмели" сыграют в Краснодаре с одноимённой командой. Первый же домашний матч екатеринбуржцев состоится 13 марта, когда в столицу Урала пожалует грозненский "Ахмат".

Отметим, что в январе в России открывается зимнее трансферное окно, и "Урал" уже успел сделать первое приобретение. Как и ожидалось, из-за слабой результативности в первой части чемпионата России (всего 12 забитых мячей), руководство команды и селекционный отдел старались найти атакующего игрока. Ещё в декабре появились слухи об интересе "Урала" к полузащитнику "Нефтехимика" Александру Юшину, а сегодня клуб объявил о подписании с игроком контракта на два с половиной года. 26-летний футболист является не нападающим, а полузащитником, но при этом показывает хорошую результативность: в 25 матчах за "Нефтехимик" в ФНЛ в нынешнем сезоне Александр забил 18 мячей и на момент трансфера возглавлял гонку бомбардиров турнира.

Ещё одним возможным трансфером в атакующую линию является нападающий бразильского клуба «Гремио Бразил» Эрисон. На счету 22-летнего форварда 19 матчей в бразильской серии "Б", в которых он забил 8 голов. Об интересе "Урала" к бразильцу "Областной газете" рассказал источник, знакомый с ситуацией, но пока трансфер находится на стадии обсуждения.