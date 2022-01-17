Возвращение блудного сына: Олег Шатов отправился на сборы с «Уралом»

Яркими индивидуальными действиями Олег Шатов (на фото с мячом) отличался ещё выступая за «Урал Фото: Владимир Васильев

Футбольный клуб «Урал» отправился на тренировочные сборы в Эмираты. К команде присоединился воспитанник свердловского футбола, экс-игрок сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов.

Олег Шатов – главная звезда свердловского футбола последних лет. Через нижнетагильский «Уралец» и мини-футбольную «Синару» в 16-летнем возрасте он попал в «Урал» и стал игроком основного состава. Олег Шатов очень полюбился болельщикам за яркие индивидуальные действия и смелость на поле. При этом он был любимцем и у президента клуба Григория Иванова, который называл его своим футбольным сыном. Полузащитник выступал в «Урале» с 2007-го по 2011-й, после чего отправился на повышение. Сначала он должен был перейти в ЦСКА, но оказался в звёздном по тем временам «Анжи», а в 2013 году перебрался в «Зенит». В клубе из Санкт-Петербурга Олег переживал и взлёты, и падения, трижды становился чемпионом страны, выступал в Лиге чемпионов. В национальной сборной Олег Шатов играл с 2013-го по 2016-й, выступал на чемпионате мира-2014 и чемпионате Европы-2016.

За «Зенит» Олег провёл 202 матча, в которых забил 31 гол и сделал 44 голевые передачи. Но травмы не позволили полузащитнику продолжить карьеру в конкурентном питерском клубе. В 2018-м он был в аренде в «Краснодаре», а в 2020-м подписал контракт с казанским «Рубином». В ноябре прошлого года Олег принял решение приостановить карьеру, разорвал контракт с «Рубином» и взял паузу: причиной этому послужили травмы футболиста. При этом он заявил, что может вернуться в строй и отправиться на сборы с казанским коллективом.

В итоге на сборы Олег отправился со своей родной командой. Возвращение Олега Шатова в «Урал» – это действительно большая новость, сравнимая в какой-то мере с возвращением в «Автомобилист» Павла Дацюка. Да, неизвестно, в какой форме сейчас находится полузащитник, он долго не тренировался, да и практически не играл в этом сезоне. И неизвестно, подпишет ли клуб с ним полноценный контракт – это будет решено уже после сборов. Но с медийной точки зрения возвращение Олега – некий хеппи-энд сказки. Футболисту – 31 год, и это не тот возраст, в котором заканчивают карьеру. Да, на фоне травм тяжело выдерживать конкуренцию в «Зените» и «Рубине», но восстановиться и помочь родному «Уралу» – вариант, который должен понравиться всем: и клубу, и футболисту, и болельщикам.