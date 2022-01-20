Дорога в Катар: ФИФА объявила старт продаж билетов на ЧМ-2022

Фото: Павел Ворожцов

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла первый этап продажи билетов на чемпионат мира, который пройдёт в 2022 году. С 19 января по 8 февраля любой желающий может подать заявку на приобретение билетов.

В целом система не отличается от той, которая была во время ЧМ-2018 в России. Организаторы определили несколько этапов: первый продлится до 8 февраля, второй стартует 8 марта и завершится 1 апреля, когда состоится жеребьёвка финальной части турнира. А дальнейшие этапы продаж будут уже после жеребьёвки, о них ФИФА объявит дополнительно.

Ничего сложного для подачи заявки нет: на сайте www.fifa.com/tickets можно довольно быстро её оформить. Вы выбираете нужный матч (или несколько) и категорию (от неё будет зависеть место на стадионе и цена билета). Дальше остаётся только ждать. В случае, если на выбранный болельщиком матч заявок будет меньше, чем доступных билетов, то его заявка будет одобрена, и он сможет выкупить своё место. А если на матч будет повышенный спрос и количество желающих попасть на него превысит количество вакантных билетов, то ФИФА проведёт слепую жеребьёвку. Тут уже дело случая: кому-то заявку одобрят, кому-то нет. Но расстраиваться раньше времени не стоит: подавать заявку можно на всех этапах продажи билетов.

Болельщики могут выбирать как отдельные матчи, так и серии игр. Так, для фанатов определённой сборной есть пакет билетов на все встречи этой команды, начиная с первой игры группового этапа и до момента, пока сборная не покинет чемпионат мира. Такая практика была и в России в 2018 году, она пользовалась популярностью у иностранных фанатов. Имеется в продаже также серия билетов на разные стадионы, чтобы фанаты могли посетить как можно больше объектов ЧМ-2022.

После жеребьёвки финальной части, то есть на более поздних этапах продажи билетов, для болельщиков будет открыта уникальная возможность, которой не было на других чемпионатах мира. Ввиду того, что все восемь стадионов ЧМ-2022 находятся на очень близком расстоянии друг от друга, у фанатов будет возможность посетить сразу два матча в один день. Выбрать конкретные встречи можно будет уже после того, как появится расписание, то есть после жеребьёвки 1 апреля.

Помимо билета фанатам необходимо оформить паспорт болельщика. Система Fan ID работала на российском чемпионате мира, её же будут использовать организаторы катарского турнира. Карта «Хайя» – так будет называться документ, который станет проводником в Катаре. Она нужна не только для усиления безопасности, но и для облегчения жизни иностранных фанатов. Так, с картой «Хайя» болельщики смогут попасть в Катар без визы, воспользоваться бесплатным проездом в день матча, а также другими преимуществами. В каком виде будет оформляться карта «Хайя» и как её можно будет получить, организаторы сообщат позже.

Ну и, конечно, о самом главном. Цены на билеты приводятся в катарских риалах. Стоимость будет отличаться для местных болельщиков и для иностранных фанатов (для приезжих, конечно, сумма будет выше). Так, на матчи группового этапа стоимость билетов варьируется от 250 до 800 катарских риалов (от 69 до 220 долларов) для иностранных фанатов и от 40 риалов (11 долларов) – для местных. Билет на финальный матч для катарских болельщиков стоит 750 риалов (206 долларов), для иностранных болельщиков стоимость билета — от 2200 до 5850 риалов (от 604 долларов до 1,6 тысячи долларов).