Сборная России разгромила Словакию на чемпионате Европы по мини-футболу

Уроженец Качканара Антон Соколов (в красном) забивает свой дебютный гол за сборную России Фото: Пресс-служба АМФР

В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. В первом матче сборная России не испытала особых проблем и крупно обыграла Словакию – 7:1.

«Областная газета» уже писала о том, что в составе нашей национальной команды на турнир отправились три представителя «Синары»: голкипер Дмитрий Путилов, а также Сергей Абрамов и Антон Соколов. И если для Дмитрия и Сергея это уже далеко не первый крупный турнир за сборную России (Абрамов и вовсе является капитаном команды), то Антон дебютировал на чемпионате Европы.

С первых минут матча со Словакией россияне завладели мячом и начали создавать моменты у чужих ворот. Голкиперу словаков приходилось часто вступать в игру и спасать свою команду, при этом открыть счёт в матче удалось именно Словакии. Петер Козар убежал в первую атаку и ударом с острого угла сумел застать Дмитрия Путилова врасплох. Пропущенный гол никак не смутил россиян, которые вновь забрали мяч под свой контроль. Состав команды претерпел изменения по сравнению с осенним чемпионатом мира, поэтому игроки в новых сочетаниях пока ещё не совсем наладили взаимопонимание. Тем не менее постоянное давление на ворота Словакии принесло свои плоды. Сначала Робиньо и Артём Антошкин здорово разыграли стандарт, который завершился точным ударом Антошкина. А через 23 секунды в действии себя проявила свердловская связка «Синары». Сергей Абрамов принял мяч на фланге и сделал передачу в центр на Антона Соколова. Он красиво развернул соперника и ударом в девятку вывел свою команду вперёд, забив дебютный мяч за сборную.

На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу российских футболистов, а во втором тайме подопечные Сергея Скоровича доказали, что являются одними из претендентов на победу в турнире. В начале второго тайма Артём Антошкин отличился ещё раз, и вновь точным ударом завершил розыгрыш стандартного положения. После этого свой высокий уровень продемонстрировал Робиньо. Натурализованный бразилец славится сольными проходами, вот и в матче со Словакией он разобрался с защитником и отправил в ворота словаков четвёртый мяч. Соперники сборной России попытались сократить отставание, голкипер словаков стал подключаться к атакам, но в одном из эпизодов Артём Антошкин перехватил его передачу и отправил мяч в пустые ворота, оформив хет-трик. В концовке встречи россияне отличились ещё дважды, и в обоих голах поучаствовали свердловчане. Сначала Антон Соколов замкнул передачу Артёма Антошкина и забил свой второй мяч за сборную, а затем технику продемонстрировал Сергей Абрамов: капитан сборной и «Синары» обыграл нескольких соперников и отдал передачу на Ивана Милованова, который поразил пустые ворота и установил окончательный счёт встречи – 7:1.

– Возможно, какое-то минимальное волнение присутствовало, всё-таки дебют на таком уровне. Это нормально. С Сергеем Абрамовым мы играем в «Синаре» в одной четвёрке, с ним у нас взаимопонимание налажено на сто процентов, знаем, кто и куда должен перемещаться, что, собственно, и привело к моему первому голу. С Нандо и Паулиньо, с которыми играли в одной четвёрке, действовать было комфортно, это игроки высокого уровня. Начали встречу не так, как хотели, но затем мы вошли в игру и показали свой уровень, – отметил после игры Антон Соколов.

В параллельном матче группы C, в которой выступает сборная России, встречались Хорватия и Польша. Игра получилась упорной, но всё же хорваты сумели одержать победу со счётом 3:1. На данный момент наша национальная команда возглавляет турнирную таблицу и во втором матче группового этапа сыграет со сборной Хорватии. Встреча состоится сегодня и начнётся в 21:30 по уральскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал «Матч ТВ».