Защитник "Урала" Арсен Адамов перешёл в "Зенит"

Фото: Пресс-служба "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе защитника "Урала" Арсена Адамова. Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, соглашение с футболистом заключено до конца сезона 2025/2026.

Арсен Адамов перешёл в "Урал" ровно год назад. За «Урал» он сыграл 28 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. Из екатеринбургского клуба он вызывался в сборную России тренерским штабом Валерия Карпина.

- От души благодарим Арсена за проведённый год в нашем клубе! Этот игрок стал для нас настоящим другом, заслужил большую любовь болельщиков! Желаем успешного продолжения карьеры и дебюта в национальной команде, - говорится в заявлении "Урала".