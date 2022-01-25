«Локомотив-Изумруд» продолжит борьбу за победу в Высшей лиге «А». Фото: Пресс-служба «Локомотива-Изумруда»

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» завершил регулярный чемпионат Высшей лиги «А». Подопечные Валерия АЛФЁРОВА завершили первую часть турнира на третьей строчке в таблице Востока и пробился в финальный этап.

В 14-м туре регулярного чемпионата железнодорожники в Екатеринбурге принимали «Магнитку». Турнирного значения матчи не имели, но от этого они не стали менее интересными. В первой встрече командам понадобились все пять сетов, чтобы выявить победителя. Выиграв первую партию, «Локомотив-Изумруд» сбавил обороты и уступил во втором и третьем сетах. Но всё же екатеринбуржцы сумели вернуться в игру, сравнять счёт по партиям, а затем и одержать победу на тай-брейке – 3:2. Повторить успех в ответной встрече «Локомотиву-Изумруду» не удалось: «Магнитка» взяла реванш. Железнодорожники выиграли первый сет, однако затем гости перевернули игру и добились успеха – 3:1.

– Нам не ставили задачу играть спустя рукава. Нужно было выходить и выигрывать. По крайней мере при всех проблемах, которые есть у «Магнитки», мы обязаны были выигрывать. У нас очень много невынужденных ошибок, которые нужно устранять в финальных играх, – отметил после игр с «Магниткой» нападающий «Локомотива-Изумруда» Владимир Купряшкин.

Третье место по итогам регулярного чемпионата позволило екатеринбургскому клубу выйти в финальный этап Высшей лиги «А». По четыре лучших команды Запада и Востока объединятся в одну группу. Формат проведения решающей стадии будет с сохранением очков, то есть с командами из Восточной конференции, с которыми «Локомотив-Изумруд» играл в регулярном чемпионате, железнодорожники больше не встретятся, а очки, набранные в этих матчах, перейдут в финальный этап. На данный момент у подопечных Валерия Алфёрова остаётся 18 очков (5 побед и 7 поражений).

В решающих матчах «Локомотиву-Изумруду» предстоит встретиться с четырьмя лучшими западными командами – МГТУ (Москва), «Академия-Казань» (Казань), ЦСКА (Московская область), «Искра» (Московская область). С каждой из них железнодорожники встретятся по два раза: дома и на выезде. После этого будет сформирована общая турнирная таблица и станет известен победитель турнира.