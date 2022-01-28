Фото: Павел Ворожцов

Пока чемпионат России по футболу на паузе, а все команды находятся на сборах, на первый план в футбольной повестке вышли фанаты. Всё дело в продолжающихся спорах о введении в российском чемпионате паспортов болельщиков (Fan ID).

Всё началось ещё осенью, когда в Госдуме выступили с предложением ввести паспорта болельщиков в чемпионате России. Мол, был хороший опыт во время чемпионата мира, почему бы не перенести его на внутренний турнир, тем самым усилив безопасность на стадионах. Многие фанатские движения уже тогда восприняли эту новость в штыки, организовывали разные перформансы на стадионах, высказывая свою позицию «против». Союз болельщиков Урала и вовсе обращался с предложением обсуждения этого законопроекта вместе с представителями болельщиков.

Но обсуждения не произошло. Сначала документ был принят в трёх чтениях Госдумы, затем одобрен Советом Федерации, а 30 декабря его подписал Владимир Путин. Документ должен вступить в силу 1 июня. Предполагается, что каждый, кто желает посетить футбольный матч, должен будет оформить Fan ID на Госуслугах, там же будет отображаться история поведения болельщика на стадионах, то есть будут фиксироваться все нарушения. Впоследствии фанатов с нарушениями могут не допустить на стадион.

После недолгой паузы первыми о бойкоте матчей чемпионата России объявили представители фанатского движения «Зенита» – «Ландскроны». Через сутки к ним присоединились члены спартаковской «Фратрии». По сути, фанатские движения «Спартака» и «Зенита» – самые многочисленные в стране, и прямой бойкот от них – шаг жёсткий. Позже к ним присоединились фанаты «Ростова», на подходе – «Динамо» и «Локомотив». Активные болельщики начинают объединяться против введения паспортов болельщиков, и, похоже, к возобновлению чемпионата в конце февраля все клубы Премьер-лиги могут остаться без поддержки активной части болельщиков. Причём фанаты готовы пожертвовать своими деньгами, так как у многих абонементы на домашние матчи своей команды рассчитаны на весь сезон. Они готовы отказаться от своего любимого дела. Понятно, что они будут собираться где-то в спортивных барах и болеть за свою команду, но трибуны будут пустыми.

Пока непонятно, как будут реагировать на бойкоты создатели законопроекта, но, кажется, к голосу фанатов начинают прислушиваться. Так, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что, возможно, введение Fan ID не коснётся футбольной Премьер-лиги, а затронет только международные соревнования. Поэтому в истории с введением паспортов болельщиков на матчах внутренних турниров пока вряд ли поставлена точка.

Мнение Президент Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин рассказал «Областной газете», как относится к идее бойкота матчей и чем может закончиться вся эта история. – Фанатские движения различных клубов начинают выступать с заявлениями, что они будут бойкотировать матчи чемпионата России. Как вы относитесь к таким заявлениям и считаете ли вы, что это может помочь уладить ситуацию? – Считаю, что бойкот матчей – крайняя мера. Но вот сегодня, например, в СМИ начинает появляться информация, что, возможно, и не будет никакого введения Fan ID. Депутат Светлана Журова осторожно заявила, что в документе речь не идёт конкретно о матчах чемпионата России по футболу и что паспорт болельщика, может быть, понадобится только на международных соревнованиях. Скорее всего, задумались. – Если всё-таки ситуация никак не будет решаться, есть ли вероятность, что уже на первых матчах весенней части чемпионата России трибуны будут пустые повсюду, в том числе и в Екатеринбурге? – Шанс сохраняется, причём он довольно велик. У нас, конечно, и так посещаемость на матчах «Урала» довольно низкая, поэтому будет обидно, если нас не заметят. А ведь мы пытались повлиять на принятие этого законопроекта осенью, когда он ещё только разрабатывался. Если бы тогда все клубы объединились, может быть, ничего бы и не было. Союз болельщиков Урала предлагал вести диалог, обсуждать этот документ со всеми представителями фанатских движений, хотел сделать его приемлемым для всех, обращался к футбольным властям. Но нас не услышали. Сейчас я не уверен, что хочу каким-то образом относиться к Fan ID.