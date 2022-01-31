Нападающий "Синары" Антон Соколов (слева) принимает поздравления с забитым голом в ворота Польши Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России по мини-футболу завершила групповой этап чемпионата Европы с максимальным результатом. В заключительной встрече команда Сергея СКОРОВИЧА обыграла Польшу (5:1) и набрала девять очков из девяти возможных.

Свердловская связка в действии

Хотя игра с поляками для нашей национальной команды ничего не решала. Заранее было известно, что сборная России останется на первой строчке. Но это не помешало российским футболистам выйти на матч с хорошим настроем. Команда Сергея Скоровича забрала мяч под свой контроль с первых минут и начала создавать моменты. Через шесть минут после начала встречи россияне забили первый гол, который соорудили свердловские игроки. Синаровская связка Сергея Абрамова и Антона Соколова принесла пользу и в сборной: Сергей сделал передачу к чужой штрафной площади, где Антон развернул своего оппонента и точно пробил в угол. Такой же гол Сергей и Антон забили в ворота Словакии в стартовом матче турнира.

За пять минут до конца первого тайма Артём Антошкин совершил отличный проход по флангу и сделал сильную передачу на дальнюю штангу, где Даниил Давыдов сумел переправить мяч в ворота. Однако интригу вернуть польские футболисты сумели за 30 секунд до перерыва. Россияне заработали шесть фолов, за что получили 10-метровый штрафной удар в свои ворота, который Польша реализовала.

Но уже в начале второго тайма Иван Чишкала увеличил преимущество российской команды до двух мячей, а в середине игрового отрезка оформил дубль, сняв вопросы о победителе. Финальную точку в матче поставил Иван Милованов, который продемонстрировал очень высокую скорость, опередил защитника и послал мяч в ворота. 5:1 – третья победа сборной России на чемпионате Европы. Команда Сергея Скоровича уверенно заняла первое место в группе. Со второго места в плей-офф вышли словаки, обыгравшие в заключительной встрече Хорватию.

Без права на ошибку

Впереди плей-офф, который начинается со стадии четвертьфинала, то есть в турнире осталось восемь команд. В соперники сборной России досталась Грузия, которая уже сотворила сенсацию. На дебютном для себя чемпионате Европы грузины одержали две победы в стартовых матчах, обыграв Азербайджан и Боснию и Герцеговину. После двух туров Грузия и вовсе возглавляла турнирную таблицу группы D, опережая испанцев, которые потеряли очки в матче с Азербайджаном. Но чуда не произошло: в заключительном матче группового этапа Испания разгромила Грузию со счётом 8:0 и заняла первое место. Грузины вышли в плей-офф со второго.

Понятно, что российская команда – фаворит в предстоящей встрече. Для Грузии, которая впервые играет в финальной части чемпионата Европы, выход в плей-офф – уже большая удача. И, конечно, цели и задачи у команд разные. Но при этом не стоит недооценивать соперника. В грузинской команде есть хорошие исполнители, в том числе натурализованные бразильцы. Капитан сборной – опытнейший вратарь «Газпрома-Югры» Звиад Купатадзе, который хорошо знаком любителям российского мини-футбола по выступлениям в отечественном чемпионате. Да и в плей-офф каждый может победить каждого, поэтому необходимо настраиваться на любого соперника. С Грузией Россия встречалась в отборочном турнире к этому чемпионату Европы. Команда Сергея Скоровича оба матча выиграла – 3:0 и 4:0. При этом грузины дважды обыграли Армению, один раз победили Францию и вышли со второго места на Евро.

В соседнем четвертьфинале встретятся Казахстан и Украина. Казахи начали турнир не самым лучшим образом, неожиданно сыграв вничью со Словенией. Однако затем две уверенные победы над Финляндией и Италией вывели Казахстан в плей-офф с первого места. Украина же вышла из группы благодаря лучшей разнице мячей. У Сербии, Нидерландов и Украины было по три очка, но в плей-офф вышли именно украинцы. Победитель пары Казахстан-Украина встретится в полуфинале с победителем пары Россия – Грузия. Интересно, что уже несколько лет Россию и Украину в крупных международных соревнованиях разводят, чтобы команды между собой не пересекались. Но в плей-офф сборные встретиться могут, если обе дойдут до высоких стадий турнира. Такого ещё не было, но теперь шанс вполне реальный: в случае побед Россия и Украина встретятся между собой в полуфинале Евро-2022.

Встреча России и Грузии состоится сегодня, 1 февраля. Начало – в 21:00 по уральскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».