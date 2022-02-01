Олег Шатов подписал контракт с "Уралом" до конца сезона

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" объявил о переходе полузащитника Олега Шатова. 31-летний футболист находится на сборах с екатеринбургской командой.

В ноябре уроженец Нижнего Тагила расторг контракт с казанским "Рубином" и объявил о приостановке карьеры. Однако в январе Шатов присоединился к "Уралу" и отправился на сборы в ОАЭ. Правда, контракта на руках у Олега не было, он просто тренировался с командой. После контрольной встречи с "Родиной", в которой Шатов забил гол и отдал результативную передачу, с футболистом заключили контракт до конца сезона.

— Рад, что Олег вновь стал игроком "Урала". Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим сезон, как Олег будет себя чувствовать, тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег для нас родной футболист. Всегда говорил, что будем рады его видеть в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм, — отметил президент "Урала" Григорий Иванов.

Олег Шатов родился в Нижнем Тагиле. Он является воспитанником мини-футбольного клуба "ВИЗ-Синара". В 2007 году Олег стал игроком "Урала", а в 17 лет дебютировал в ФНЛ за основной состав нашего клуба, за который впоследствии сыграл более 120 игр и забил 16 мячей. После этого имел опыт выступлений за "Анжи", "Зенит", "Краснодар" и "Рубин", а также за сборную России.