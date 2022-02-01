«Я Олег Шатов, и я возвращаюсь домой»

Олег Шатов (слева) с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» завершил первый тренировочный сбор в ОАЭ. По его итогам клуб официально объявил о подписании контракта со своим воспитанником, одним из самых ярких игроков нашего региона в современной истории – Олегом ШАТОВЫМ.

В ноябре уроженец Нижнего Тагила расторг контракт с казанским «Рубином» и объявил о приостановке карьеры в связи с травмами. Однако в январе Шатов присоединился к «Уралу» и отправился с командой на сборы. Контракта на руках у Олега не было, он просто тренировался с клубом. При этом сам Олег о своём будущем говорил расплывчато, мол, рад просто заниматься любимым делом и о контракте не думает.

Во время первого тренировочного сбора «шмели» провели две контрольные встречи. В обоих случаях «Урал» играл двумя составами: основным, который появлялся на поле с первых минут, и запасным, выходившим на поле после перерыва. В первой встрече Олег Шатов вышел на второй тайм, но на 70-й минуте был заменён, то есть провёл на поле всего 25 минут, а «Урал» сыграл вничью с «Пюником» – 1:1.

А вот во второй игре против «Родины» Олег вышел уже с первых минут, и не просто вышел, а за первый тайм поучаствовал в двух голевых атаках команды. Сначала он выкатил пас на пустые ворота Андрею Егорычеву, который открыл счёт в матче, а затем футболисты поменялись ролями: Егорычев ассистировал Шатову, который забил свой первый гол за «Урал» с октября 2011 года. Правда, екатеринбургской команде этого не хватило для победы: встреча также завершилась вничью – 2:2.

Матч с «Родиной» стал заключительным на первом тренировочном сборе. Футболисты получили несколько дней отдыха, а в это время Олег Шатов подписал контракт с «Уралом» до конца сезона и официально вернулся в родную команду.

– Привет, Екатеринбург, привет, Свердловская область, привет болельщики «Урала». Я – Олег Шатов, я возвращаюсь домой. Приходите на стадион поддерживать любимую команду, а мы постараемся отплатить вам хорошей игрой, – отметил полузащитник.

Таким образом, Олег остаётся с командой на дальнейших сборах и примет участие в матчах весенней части чемпионата России. По их итогам клуб и футболист обсудят дальнейшее развитие событий.

– Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала», – сказал президент клуба Григорий Иванов. – Пока подписали контракт до конца нынешнего сезона. Посмотрим, как завершим, как Олег будет себя чувствовать, тогда уже будем строить дальнейшие планы. Олег для нас родной футболист. Всегда говорил, что рады его видеть в родном клубе. Желаем Олегу удачных матчей и обходиться без травм.