Сборная России по мини-футболу обыграла Грузию и вышла в полуфинал чемпионата Европы

Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинале в упорной борьбе команда Сергея Скоровича обыграла Грузию - 3:1.

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя российские футболисты создали большое количество моментов к чужих ворот. Во втором тайме наша сборная вышла вперёд, отличился Артем Ниязов. Однако через минуту грузины выровняли продолжение усилиями Петри Бранко. Победу российской команде принес Иван Чишкала. Сначала он вывел сборную России вперёд, а затем оформил дубль и установил окончательный счёт - 3:1.

В полуфинале подопечные Сергея Скоровича встретятся с Украиной. Матч состоится 4 февраля.