Голкипер "Синары" Дмитрий Путилов (справа) спасает сборную России на последних секундах матча Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России по мини-футболу, в составе которой выступают три игрока екатеринбургской «Синары» – Дмитрий ПУТИЛОВ, Сергей АБРАМОВ и Антон СОКОЛОВ, – вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинале турнира подопечные Сергея СКОРОВИЧА не без труда одолели сборную Грузии – 3:1.

Понятно, что на бумаге российская команда была фаворитом этой встречи. Команда Сергея Скоровича гораздо опытнее, для грузинского коллектива это и вовсе был дебют в финальной части чемпионатов Европы. Однако уже на групповом этапе Грузия показала, что умеет играть в мини-футбол. Да, было разгромное поражение от Испании (0:8), но этот матч ничего не решал, и грузинские футболисты уже настраивались на четвертьфинал.

Плей-офф – особенная часть турнира. Здесь нет права на ошибку, повышенное волнение и ответственность. Всё это может повлиять на игру даже самой сильной команды. К примеру, в первом четвертьфинале Казахстан, который считался одним из фаворитов турнира, уступил Украине – 3:5. Действующий чемпион Европы и мира – сборная Португалии – провела тяжелейший матч против ещё одного дебютанта турнира – Финляндии. Победа далась португальцам очень тяжело – 3:2. Матч России и Грузии тоже обещал быть напряжённым.

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Россияне владели преимуществом, создавали большое количество моментов, но забить не удавалось. Два хороших момента имел капитан «Синары» и сборной России Сергей Абрамов, но в первом случае с его ударом справился опытный голкипер «Газпрома-Югры» Звиад Купатадзе, а во втором за Грузию сыграла штанга. Были моменты и у других игроков сборной России, но мяч упорно не хотел залетать в ворота.

Открыть счёт удалось в начале второго тайма. Артём Антошкин сделал прострел, грузинские футболисты выбили мяч из штрафной, но на добивании первым был Артём Ниязов, который вывел нашу команду вперёд. Правда, ненадолго: уже через минуту Нандо упустил своего оппонента на дальнюю штангу, и тот спокойно замкнул прострел и сравнял счёт.

Интрига в матче была до последних секунд. Сборная России вышла вперёд за 12 минут до конца встречи. Иван Чишкала после навеса от Робиньо попал в самую девятку ворот Купатадзе. Но сборная Грузии не сдавалась. За несколько минут до финальной сирены тренерский штаб соперника выпустил пятого полевого игрока, и грузинские футболисты начали осаду ворот Дмитрия Путилова. За 26 секунд до конца голкипер «Синары» совершил два невероятных сэйва, после чего россияне сумели перехватить мяч, и Иван Чишкала отправил его в пустые ворота. 3:1 – тяжёлая победа российской команды, которая пробилась в полуфинал турнира.

– Это плей-офф. Здесь никому легко не приходится, – отметил Сергей Скорович после матча. – Грузия – сильная команда, которая по праву играла на этом турнире и вышла из группы со второго места. Не надо думать, что они дебютанты. Там целый ряд очень квалифицированных игроков, что они и доказали. Мы много времени провели в атаке, но в завершении не всё получалось. Где-то сами не смогли забить, где-то опытный и надёжный вратарь Звиад Купатадзе проявлял своё мастерство. Я рад, что мы победили и идём дальше. Любая победа важна.

За право сыграть в решающем матче россияне поспорят с Украиной. Уже несколько лет Россию и Украину разводят по разным частям турнирной сетки, дабы избежать их очного противостояния. Но всё же на поздних стадиях турнира, когда команд остаётся мало, уже не получится развести команды, что и произошло на чемпионате Европы в Нидерландах. В одном полуфинале будет жаркая встреча Испании и Португалии, в другом – не менее яркая игра России и Украины. Оба полуфинальных поединка состоятся 4 февраля, встреча России и Украины начнётся в 21:00 по уральскому времени, её в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Финальный поединок, а также встреча за третье место состоятся 6 февраля.