Темы дня

Спорт / Футбол
5 февраля 2022, 12:31

Сборная России по мини-футболу обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы

Россия обыграла Украину

Российская сборная готовится к следующему сопернику — команде из Португалии. Фото: Ассоциация мини-футбола России

Сборная России по мини-футболу стала первым участником финала чемпионата Европы в Нидерландах. В полуфинальном матче наши соотечественники обыграли Украину со счётом 3:2.

Россияне забивали на 2-й, 15-й и 31-й минутах. Авторами голов были Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов соответственно. Кроме того, на 39-й минуте вратарь российской команды Дмитрий Путилов отразил пенальти в исполнении Петра Шотурмы. В украинской сборной по голу забили Евгений Серый (на 16-й минуте) и Даниил Абакшин (на 35-й).

После победы старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил: "Никакой эйфории нет, спокойно будем готовиться к следующему сопернику. У нас очень опытная команда, мы давно работаем вместе и знаем, чего хотим добиться".

Напомним, в финале, который пройдёт 6 февраля, российские спортсмены будут биться с Португалией.

Обзор полуфинала ЕВРО-2022 Украина – Россия:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.02.2022, 13:00 / Общество
Рейс из Екатеринбурга в Москву задержали почти на 6 часов
05.02.2022, 12:31 / Спорт
Сборная России по мини-футболу обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы
05.02.2022, 11:47 / Общество
Часть жителей Уктуса в Екатеринбурге осталась без электричества
05.02.2022, 11:05 / Общество
Более 2000 заболевших ковидом выявлено в 25 свердловских муниципалитетах
05.02.2022, 10:31 / Общество
В Екатеринбурге устроят танцы белых медведей в поддержку олимпийской сборной России