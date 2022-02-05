Сборная России по мини-футболу обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы

Российская сборная готовится к следующему сопернику — команде из Португалии. Фото: Ассоциация мини-футбола России

Сборная России по мини-футболу стала первым участником финала чемпионата Европы в Нидерландах. В полуфинальном матче наши соотечественники обыграли Украину со счётом 3:2.

Россияне забивали на 2-й, 15-й и 31-й минутах. Авторами голов были Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов соответственно. Кроме того, на 39-й минуте вратарь российской команды Дмитрий Путилов отразил пенальти в исполнении Петра Шотурмы. В украинской сборной по голу забили Евгений Серый (на 16-й минуте) и Даниил Абакшин (на 35-й).

После победы старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил: "Никакой эйфории нет, спокойно будем готовиться к следующему сопернику. У нас очень опытная команда, мы давно работаем вместе и знаем, чего хотим добиться".

Напомним, в финале, который пройдёт 6 февраля, российские спортсмены будут биться с Португалией.

Обзор полуфинала ЕВРО-2022 Украина – Россия: