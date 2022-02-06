Темы дня

Спорт / Футбол
6 февраля 2022, 17:22

Галопом по Европам

Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. Фото: пресс-служба АМФР

Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. Фото: пресс-служба АМФР

Вслед за Грузией Россия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу. Сегодня в Амстердаме пройдёт решающая игра. Россияне встретятся с Португалией.

Прямую трансляцию покажут "Матч ТВ" и "Матч! Игра". Она начнётся в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что на групповом этапе сборная России выиграла все три матча. В четвертьфинале обыграла команду Грузии (3:1), а в полуфинале — Украину (3:2). Португалия в групповом раунде также обыграла всех своих соперников, в четвертьфинале победила Финляндию (3:2), а в полуфинале — Испанию (3:2).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.02.2022, 17:22 / Спорт
Галопом по Европам
06.02.2022, 16:59 / Общество
Ирбитская ярмарка поборется за звание "Достояние Среднего Урала"
06.02.2022, 15:45 / Спорт
Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич не выйдет на старт индивидуальной гонки на Олимпиаде
06.02.2022, 15:44 / Общество
В Екатеринбурге на площади 1905 года снова открылась парковка
06.02.2022, 14:51 / Общество
Вячеслав Володин предложил законодательно защитить граждан от мошенников при покупке машин