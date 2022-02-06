Галопом по Европам

Игра начнётся в 19:30 по московскому времени. Фото: пресс-служба АМФР

Вслед за Грузией Россия обыграла Украину и вышла в финал чемпионата Европы по мини-футболу. Сегодня в Амстердаме пройдёт решающая игра. Россияне встретятся с Португалией.

Прямую трансляцию покажут "Матч ТВ" и "Матч! Игра". Она начнётся в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что на групповом этапе сборная России выиграла все три матча. В четвертьфинале обыграла команду Грузии (3:1), а в полуфинале — Украину (3:2). Португалия в групповом раунде также обыграла всех своих соперников, в четвертьфинале победила Финляндию (3:2), а в полуфинале — Испанию (3:2).