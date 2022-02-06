Сборная России по мини-футболу уступила Португалии в финале чемпионата Европы

Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России по футболу не сумела выиграть чемпионат Европы. В финальном поединке команда Сергея Скоровича уступила Португалии - 2:4.

Начало встречи осталось за россиянами. На 10-й минуте нападающий "Синары" Антон Соколов открыл счёт в матче, а через несколько минут Андрей Афанасьев удвоил преимущество сборной России. Томаш Пасу один гол отыграл ещё до перерыва. На второй тайм португальцы вышли заряженными, создавали моменты и сумели сравнять счёт: отличился Андре Коэлью. Долгое время счёт оставался неизменным, но в концовке Португалии удалось выйти вперёд: дубль на счету Коэлью.

Россияне выпустили пятого полевого, имели несколько моментов для того, чтобы сравнять счёт. Но португальцы за 10 секунд до конца перехватили мяч, и Пани Варела установил окончательный счёт встречи - 4:2 в пользу Португалии.