Серебряное проклятие

Голкипер «Синары» и сборной России Дмитрий Путилов после финального матча с Португалией. Фото: Пресс-служба АМФР

В Нидерландах завершился чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная России, в составе которой выступали трое свердловских игроков – Дмитрий ПУТИЛОВ, Сергей АБРАМОВ и Антон СОКОЛОВ, в финальном поединке против действующих чемпионов Европы и мира вела со счётом 2:0, но всё же уступила (2:4) и завоевала серебряные медали турнира.

Для наставника сборной России Сергея Скоровича это был уже шестой чемпионат Европы у руля команды. На первом, в 2010-м, россияне вылетели на стадии четвертьфинала, а вот в дальнейшем стабильно попадали в призы. В 2012-м, 2014-м и 2016-м сборная России выходила в финал турнира, но неизменно там проигрывала, а в 2018-м подопечные Сергея Скоровича завоевали бронзовые награды турнира. Учитывая серебро чемпионата мира-2016, для наставника сборной это был пятый финал крупных международных турниров.

С одной стороны, финал – гарантия медалей, а, значит, сборная выступила вполне достойно. С другой – от российской команды, которая по праву считается одной из сильнейших мини-футбольных держав мира, болельщики ждут заветного трофея. За всю историю российского мини-футбола у сборной были многочисленные серебряные и бронзовые награды, а вот золото было лишь один раз – на Евро-99.

Турнир в Нидерландах был одной из самых близких попыток россиян одержать победу. Команда Сергея Скоровича уверенно провела три матча в группе, одержав три победы с разницей мячей 16:2. В плей-офф сетка избавила нас от Португалии и Испании до финала, зато подкинула неуступчивых Грузию и Украину. С украинцами и вовсе получился драматичнейший матч, когда при счёте 3:2 в пользу россиян в ворота нашей сборной был назначен шестиметровый удар. И всё это – на последних секундах основного времени. Голкипер «Синары» Дмитрий Путилов справился с шестиметровым и принёс российской команде путёвку в финал.

В матче за трофей сборная России встречалась с титулованными португальцами – лучшей командой мира на данный момент. И надо сказать, что первый тайм россияне провели на очень высоком уровне. Уроженец Качканара Антон Соколов из «Синары» в середине первого тайма открыл счёт в матче точным ударом с разворота. Через несколько минут Андрей Афанасьев увеличил преимущество нашей команды и шансы на золото стали вполне реальными. Но португальцы, как и в полуфинальном поединке с Испанией, сумели уйти со счёта 0:2. Ещё до перерыва Томаш Пасу один мяч отыграл, а после перерыва Андре Коэлью выровнял положение. Обе команды имели моменты при равном счёте, но португальцы были точнее: Андре Коэлью оформил дубль в контратаке, и отыгрываться пришлось уже россиянам. Сергей Скорович выпустил пятого полевого игрока, и у команды было несколько отличных моментов, чтобы сравнять счёт. Но вместо этого за несколько секунд до конца основного времени португальцы перехватили мяч и отправили его в пустые ворота – 4:2.

Итоговые серебряные медали – безусловно не провал. Но на лицах российских футболистов было видно разочарование. Трофей был как никогда близок, но вновь ускользнул в последний момент, а серебряное проклятие нашей команды продолжает действовать. Хочется верить – до следующего крупного турнира. Во всяком случае, потенциал у этой сборной большой, и футболисты это продемонстрировали.