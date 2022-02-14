"Урал" забил 6 мячей в товарищеском матче с "Дубай Сити"

Заключительный товарищеский матч на сборах "шмели" проведут с командой из Латвии. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Новый товарищеский матч прошёл в рамках сборов ФК "Урал" в ОАЭ. На этот раз "шмели" играли с местным клубом "Дубай Сити". Они разгромили соперников на поле, забив им шесть голов. Итоговый счёт матча 6:0.

"Урал" моментально начал атаковать, что привело к быстрому голу. Александр Юшин забил из пределов штрафной (1:0). В середине первого тайма Алексей Евсеев навесом переправил мяч в ворота, сделав счёт 2:0. Затем Чингиз Магомадов реализовал пенальти, который заработал Железнов (3:0), а в конце первого тайма уже сам Юрий Железнов забил четвертый мяч", — рассказали о ходе игры в пресс-службе ФК "Урал".

Во второй половине товарищеского матча дубль реализовал Лев Толкачёв.

Добавим, что в выходные "Урал" также сыграл в Шардже с армянским клубом "Пюник". Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу "шмелей". 16 февраля их ждёт заключительный товарищеский матч на сборах. Уральцы встретятся с командой из Латвии — ФК "Рига".