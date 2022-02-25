Российский футбол возвращается после зимней паузы

«Урал» в межсезонье провёл три тренировочных сбора в ОАЭ. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» возобновляет матчи чемпионата России по футболу. В Премьер-лиге начинается весенняя часть турнира, которую завтра «шмели» откроют выездной встречей с «Нижним Новгородом».

Стартовал нынешний сезон для «Урала» совсем непросто. Провал в начале, смена тренера, последнее место в турнирной таблице и совсем мало перспектив. Но постепенно новый главный тренер команды Игорь Шалимов наладил игру в обороне, перейдя на схему с тремя центральными защитниками. «Урал» стал меньше пропускать, и, как следствие, набирать очки. Ударная концовка осенней части чемпионата (в последних семи матчах екатеринбуржцы не потерпели ни одного поражения) помогла «Уралу» уйти на зимнюю паузу вне зон вылета и стыковых матчей: «шмели» завершили осеннюю часть на 11-м месте в турнирной таблице.

Но проблемы, конечно, остались. В первую очередь, с атакой: в 18 матчах «шмели» забили 12 мячей (4 – в последней игре), и это худший показатель лиги. В межсезонье «Урал» постарался проблему решить, и уже по привычке подписал лучшего бомбардира ФНЛ. В прошлом сезоне зимой в Екатеринбург перебрался Артём Максименко – на тот момент лучший нападающий ФНЛ, в этом сезоне к «Уралу» присоединился Александр Юшин – лучший бомбардир лиги на данный момент, наколотивший 18 мячей. При этом Юшин является не нападающим, а атакующим полузащитником, а вот с форвардами у «Урала» по-прежнему проблемы. Андрей Панюков отправился в аренду в Казахстан, тот же Артём Максименко – в «Балтику». И номинальных форвардов в команде не осталось.

Зато прибавилось атакующих полузащитников. Помимо Александра Юшина к «Уралу» присоединился Олег Шатов. 31-летний воспитанник свердловского футбола спустя десять лет вернулся на родину и готов помочь своему клубу. А помогать действительно придётся. Плотность внизу турнирной таблицы очень высокая: от «Химок», занимающих последнюю строчку, до «Урала» всего пять очков. А от зоны стыковых матчей команду Игоря Шалимова отделяет всего лишь одно очко.

Раскачиваться «Уралу» некогда: уже в первом туре после паузы екатеринбуржцам предстоит матч с прямым конкурентом по турнирной таблице: у «Нижнего Новгорода» также 19 очков. А вот следующая игра «шмелей» пока под вопросом. 7 марта «Урал» должен отправиться в Краснодар на матч с одноимённым клубом, но из-за временного закрытия аэропорта Краснодара в связи с распоряжением Росавиации эта встреча может не состояться. Пока это распоряжение действует до 2 марта, и первая игра весенней части у «Краснодара», запланированная на эти выходные, была перенесена.

Встреча «Урала» и «Нижнего Новгорода» состоится завтра в 16:00 по уральскому времени. Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч Футбол 1».