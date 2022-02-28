«Урал» минимально уступил в Нижнем Новгороде

Самый реальный шанс забить гол в ворота «Нижнего Новгорода» упустил Рамазан Гаджимурадов (с мячом) Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» провёл первую игру весенней части чемпионата России. Екатеринбуржцы на выезде с минимальным счётом уступили «Нижнему Новгороду» – 0:1.

К матчу в Нижнем Новгороде «шмели» подошли не в оптимальном составе. Из-за травм не смогли принять участие в игре Олег Шатов и Лука Гагнидзе, с повреждением отправился на выезд Александр Юшин, который так и не появился на поле. Не было в заявке и капитана «Урала» Дениса Кулакова, который остался в Екатеринбурге. В общем, проблем у тренера Игоря Шалимова хватало.

Но, несмотря на это, «Урал» провёл довольно неплохой первый тайм. «Шмели» играли интереснее соперника, отличные моменты имели Рамазан Гаджимурадов, Эрик Бикфалви и Алексей Герасимов. Забей «Урал» до перерыва, и матч мог бы сложиться совсем по-другому. Но на перерыв команды ушли при счёте 0:0, а во втором тайме свою роль сыграли удаления. Сначала за две жёлтые карточки поле покинул Кирилл Колесниченко. «Урал» долгое время оборонялся в меньшинстве, но «Нижний Новгород» всё же забил. Лео Гогличидзе сфолил в своей штрафной площади, получил прямую красную карточку и заработал пенальти в свои ворота. Николай Калинский с точки не промахнулся и забил единственный гол в матче. Отыграться вдевятером было крайне сложно, «Урал» потерпел первое поражение после возобновления чемпионата.

– Такие матчи проигрывать — это жёстко. Игра была за шесть очков, и мы были рядом с победой. Плюс ко всему, у нас ещё два игрока пропускают следующую встречу, то есть печально всё закончилось, – подвёл итоги матча наставник «Урала» Игорь Шалимов.

Несмотря на поражение, «Урал» опустился всего на одну строчку в турнирной таблице, пропустив «Нижний Новгород». Все остальные соперники «шмелей» в борьбе за выживание свои матчи также проиграли: «Химки» уступили «Динамо», «Уфа» – «Ахмату», «Арсенал» – «Сочи».

Поэтому «Урал» на данный момент располагается на 12-й позиции. Следующий матч команда Игоря Шалимова должна провести 7 марта в Краснодаре, но пока непонятно, состоится ли эта встреча. Аэропорты южных городов России пока закрыты до 2 марта, из-за этого «Краснодар» и «Ростов» свои встречи тура не провели. Если после 2 марта аэропорты возобновят свою работу, то «Урал» встретится с «Краснодаром», если нет – встреча будет перенесена.