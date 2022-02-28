«Синара» огорчила своего бывшего голкипера

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольная «Синара» дважды обыграла своего принципиального соперника – «КПРФ». Встречи проходили в Екатеринбурге, команде Евгения ДАВЛЕТШИНА удалось добиться максимального результата – 4:2 и 6:5.

Интерес к матчу придавал и трансфер, который команды осуществили на прошлой неделе. Голкипер «Синары» и первый номер сборной России Дмитрий Путилов неожиданно для многих болельщиков екатеринбургского клуба перешёл в «КПРФ», и сразу же приехал в столицу Урала со своей новой командой.

Правда, на паркете Дмитрий появился только во втором тайме первой встречи. К тому времени «Синара» уже оформила себе комфортное преимущество: Никита Фахрутдинов открыл счёт, а Сергей Абрамов отличился дважды в первые 25 минут игры. «КПРФ» лишь один раз огорчил 21-летнего Кирилла Яруллина, который защищал ворота «Синары». Во втором тайме гости сумели сократить отставание до минимума, но всё тот же Сергей Абрамов поставил точку на последней минуте игры, оформив первый хет-трик в сезоне – 4:2.

Вторая встреча получилась ещё более напряжённой. «Синара» благодаря дублям Дмитрия Прудникова и Антона Соколова, а также голу Павла Карпова повела со счётом 5:3. Но «КПРФ» отдавать эту встречу не собиралась, и усилиями своих лидеров Артёма Ниязова и Янара Асадова выровняла положение. Однако последнее слово всё же осталось за «Синарой». Сергей Абрамов за пять минут до конца встречи забил решающий гол и принёс своей команде вторую победу подряд – 6:5.

– В целом игра получилась равная. Первый тайм был больше за нами, во втором уже соперник владел инициативой. Расстроило – уже который матч мы, ведя с разницей в два мяча и больше, вместо того, чтобы играть в свою игру и увеличивать преимущество по счёту, отдаём инициативу. Тем не менее парни в очередной раз молодцы, что при ничейном счёте нашли в себе силы забить шестой гол. С таким соперником, как «КПРФ», шесть очков – очень хороший результат, – отметил после второй игры Евгений Давлетшин.

Благодаря этим двум победам «Синара» вышла на второе место в турнирной таблице, при этом екатеринбуржцы имеют на два проведённых матча меньше, чем лидирующая «Тюмень». В следующем туре «Синара» отправится на выезд: 4 и 5 марта команде предстоят две встречи с «Газпромом-Югрой».