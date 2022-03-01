Ярослав Годзюр покинул ФК "Урал"

В "Урал" Ярослав пришёл летом 2017 года. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" и голкипер Ярослав Годзюр расторгли контракт. Решение было принято по обоюдному согласию.

"Благодарим Ярослава за игру в нашей команде. Мы ценим вклад, который он внёс в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей его семье благополучия", — заявили в пресс-службе ФК "Урал".

Добавим, в начале февраля клуб продлил контракт с голкипером. Он был действителен до лета 2023 года.

Напомним, в "Урал" Ярослав пришёл летом 2017 года. За команду отыграл более 110 матчей. На счету Годзюра два полных чемпионата, проведённых за "шмелей" без замен.