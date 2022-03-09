«Урал» добирался до Краснодара больше десяти часов: на самолёте и поезде

Легионеры "Урала" Даниэль Мишкич (слева) и Эрик Бикфалви познакомились с сервисом РЖД. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» провёл один из самых тяжёлых выездных матчей за последнее время. С трудностями екатеринбуржцы столкнулись ещё до игры: в Краснодар команда добиралась более десяти часов. Встреча завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1. «Урал» опустился в зону стыковых матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице. Впереди у «шмелей» две домашние игры: 13 марта с грозненским «Ахматом» и 19 марта с подмосковными «Химками».

За неделю до игры «Краснодара» и «Урала» стало известно, что аэропорт южного города не будет работать как минимум до 8 марта, а значит, попасть напрямую в Краснодар уральцам не удастся. Первая игра «Краснодара» после зимнего перерыва против «Локомотива» была перенесена по этой же причине, однако матч с «Уралом» решили проводить. Для этого екатеринбуржцы разработали план: сначала на самолёте до Сочи, который принимает рейсы, а затем на поезде до Краснодара.

«Урал» отправился на матч заранее – в субботу днём. И почти сразу начались сложности. На 40 минут был задержан рейс уральцев, которые ожидали посадки в аэропорту. И всё-таки вылететь удалось, «шмели» отправились в Сочи, но не привычным маршрутом. Так как воздушное пространство над Ростовом-на-Дону закрыто, самолёты делают крюк, и, соответственно, увеличивается время полёта: до Сочи «Урал» добирался больше четырёх часов. Учитывая заминку в Екатеринбурге, до отправки поезда, который должен был доставить команду в Краснодар, оставалось всего 40 минут. Но «Урал» успел прибыть на платформу вовремя и погрузиться в двухэтажный поезд до Краснодара.

Конечно, добираться на матч на поезде для футболистов – это настоящее приключение. В пути игроки были больше шести часов, и каждый развлекал себя по-своему. Довольно внушительная часть команды принялась играть в «Мафию», чтобы скоротать время в пути. Легионеры с интересом осматривали поезд, а затем наблюдали в окно за открывающимися видами. Эрик Бикфалви то и дело доставал телефон, когда поезд проезжал живописные места. Кто-то смотрел фильмы, кто-то читал книги, кто-то просто лежал на верхней полке. Всё как в обычном поезде, за исключением того, что вагон вёз профессиональных футболистов на матч чемпионата России. Ну и питание екатеринбуржцы заказали с собой в самолёт.

В Краснодар команда прибыла 6 марта, провела тренировку и готовилась к матчу с «Краснодаром». Хозяева, хоть и не участвовали в путешествии, также имели свои сложности. Связано это с тем, что команду покинул весь тренерский штаб, а также легионеры клуба. Тренировочные сборы «Краснодар» проходил одним составом, а в сезон вступил совсем другим.

Интрига в матче держалась до самого финального свистка. В первом тайме команды создали не слишком много моментов. Стоит отметить отменённый из-за фола гол экс-нападающего «Урала» Владимира Ильина, а также удар Рафала Августыняка, после которого мяч прошёл чуть выше перекладины. Выявление сильнейшего команды оставили на второй тайм, и второй матч подряд в ворота «Урала» был назначен пенальти. Евгений Чернов подставился в штрафной площади соперника, и Иван Кузьмичёв ударил футболисту «Краснодара» по ноге. Чернов устроил для арбитра небольшой спектакль, Евгений Турбин отправился смотреть повтор момента и всё-таки назначил пенальти. Илья Помазун не справился с ударом Эдуарда Сперцяна, и «Краснодар» повёл – 1:0. А через шесть минут «быки» увеличили преимущество: всё тот же Владимир Ильин, гол которого отменили в первом тайме, огорчил свою бывшую команду и сделал счёт 2:0.

«Урал» на этом не сдался, забрал мяч под свой контроль и стал создавать моменты у чужих ворот. За десять минут до конца встречи Эрик Бикфалви вколотил мяч под перекладину ворот Матвея Сафонова и сократил отставание «Урала». Через несколько минут всё тот же Бикфалви имел отличный момент, чтобы сравнять счёт, но на этот раз Сафонов справился. Уже в добавленное время в штрафной площади «Краснодара» произошёл спорный момент, когда защитник хозяев повалил на газон Алексея Герасимова. Однако арбитры (в том числе и видеоассистенты) не увидели там нарушения. Как итог – 2:1 в пользу «Краснодара».

– Трудно комментировать встречу, которую ты проигрываешь в равном матче. «Краснодар» забил, а мы вернулись в игру, что было важно при 0:2. Мы тоже забили гол, сократили разрыв и дальше атаковали, нагнетали. Было у нас два момента, но Сафонов хорошо сыграл, да и мы где-то могли сыграть по-другому, чтобы вратарь не достал. Также соперник самоотверженно отбился от нас во второй половине второго тайма. Что бы ни говорили, играть было непросто, так как состав у них организованный, боевой, мастеровитый, поэтому сложная игра была для нас очень. Но ребята руки не опустили – это может порадовать. Понятно, когда нет результата – оценка «неуд». Тем не менее игру разберём, посмотрим, потому что положительные моменты были, – отметил после встречи наставник «Урала» Игорь Шалимов.

Дорога в Екатеринбург получилась для екатеринбуржцев ещё более сложной. Футболисты поужинали прямо на стадионе «Краснодара» и выдвинулись в путь. Вместо двухэтажного поезда команду ожидала «Ласточка» – вариант хоть и более быстрый, но менее комфортабельный. После 90 минут игры футболистам пришлось четыре часа ехать в сидячем положении в вагоне, в котором не так много места. Но других вариантов не было. Самолёт из Сочи приземлился с футболистами «Урала» в Екатеринбурге в семь утра на следующий день после матча.