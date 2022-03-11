«Урал» потерял четырёх легионеров

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» объявил о том, что два грузинских легионера команды – Лука ГАГНИДЗЕ и Лука ЦУЛУКИДЗЕ – временно приостановили действия своих контрактов. На этой неделе ФИФА официально разрешила иностранцам, выступающим в Российской премьер-лиге, временно прекращать сотрудничество со своими клубами и не выплачивать за это штраф. Грузинские футболисты уже не первые, кто покинул «Урал»: ранее стало известно, что из команды уходят украинцы Ярослав ГОДЗЮР и Денис КУЛАКОВ.

Из екатеринбургский клуба, как и из многих других команд РПЛ, ушли легионеры. После того как ФИФА официально разрешила приостанавливать свои контракты легионерам (до 30 июня), из «Краснодара» уехали восемь иностранцев, из «Ростова» – пять. Из «Урала» первыми ушли Ярослав Годзюр и Денис Кулаков. Оба выступали в клубе довольно давно, оба продлили в феврале контракты. Но политическая ситуация не позволила игрокам продолжить выступать в России, «Урал» пошёл навстречу и расторг переподписанные договоры без наложения на футболистов штрафов. Потеря Дениса и Ярослава, конечно, ощутима для «шмелей». Кулаков уже не первый сезон являлся капитаном команды, был её лидером, к тому же после продажи Арсена Адамова в «Зенит» конкурентов за место на правом фланге обороны у Дениса фактически не осталось. Ярослав – опытный голкипер, который в случае непредвиденных обстоятельств всегда мог заменить в воротах Илью Помазуна, что он продемонстрировал в прошлом сезоне: когда после зимней паузы Илья внезапно уехал в ЦСКА, Ярослав достойно выполнял роль первого вратаря екатеринбургской команды.

Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе не были игроками основного состава. Гагнидзе пришёл в команду летом и провёл 13 матчей, в основном появляясь на замену. С Цулукидзе контракт и вовсе был подписан в феврале, и Лука не успел ни разу сыграть за «Урал». Оба игрока выступают за молодёжную сборную Грузии, и, вероятнее всего, именно с этим связана приостановка контрактов: чтобы в дальнейшем не иметь никаких претензий со стороны ФИФА и иметь возможность продолжать выступать за национальную команду.

Все игроки, которые примут решение покинуть РПЛ, смогут перейти в другой клуб до 7 апреля. ФИФА разрешила регистрировать российских легионеров до 7 апреля, правда, один клуб не может приобрести больше двух игроков из РПЛ.

Статистика Ярослав Годзюр , 37 лет. Гражданство: Россия/Украина. В «Урале» провёл 112 матчей.

, 37 лет. Гражданство: Россия/Украина. В «Урале» провёл 112 матчей. Денис Кулаков , 35 лет. Гражданство: Украина. В «Урале» провёл 203 матча.

, 35 лет. Гражданство: Украина. В «Урале» провёл 203 матча. Лука Гагнидзе , 19 лет. Гражданство: Грузия. В «Урале» провёл 13 матчей.

, 19 лет. Гражданство: Грузия. В «Урале» провёл 13 матчей. Лука Цулукидзе, 18 лет. Гражданство: Грузия. В «Урале» не провёл ни одного официального матча.